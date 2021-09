Ka Florida vabariiklased kaaluvad uue abordiseaduse kehtestamist

Vabariiklasest Florida senati juht Wilton Simpson kinnitas, et osariik ühineb tõenäoliselt teiste osariikidega abordivastaste õigusaktide vastuvõtmisel pärast ülemkohtu otsust.

"Kui ülemkohus teeb sellise otsuse, siis see saadab signaali kõikidele osariikidele, kes on huvitatud abortide keelustamisest või nende tegemise piiramisest. Kindlasti arutame neid küsimusi," ütles Simpson.

Texase seadus jõustus kolmapäeval. Seaduse vastased esitasid samal päeval kaebuse USA ülemkohtusse. Kohus ei rahuldanud kaebust. Viis kohtunikku olid vastu, neli poolt.

Uue seaduse kohaselt pole kuuendast nädalast hilisem abort Texases lubatud isegi siis, kui rasedus sai alguse intsesti või vägistamise tagajärjel. Seaduses on ka säte, mille alusel ootab ebaseaduslikest aborditegijatest teatajaid rahaline tasu.

Florida senati demokraadist liige Annette Taddeo ütles, et Texase seadus rikub naiste eraelu puutumatust.

"Florida vabariiklased tahavad vägistajatele anda õiguse kaevata oma ohvrid kohtusse, nad võivad isegi saada oma ohvritelt raha," ütles Taddeo.

Florida osariigi kuberner Ron DeSantis ütles neljapäeval, et toetab "elu toetavaid" õigusakte ja uurib neid.

"See, mida nad Texases tegid, oli huvitav. Ma ei ole jõudnud seda piisavalt uurida. Ma arvan, et 40 aastaga on teadus edasi arenenud. Olen alati toetanud elu kaitset nii hästi, kui see on võimalik," ütles DeSantis

USA ülemkohtu 1973. aastast pärineva murrangulise otsusega kaasuses Roe vs Wade seadustati abort kogu riigis.