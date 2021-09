Texase vastuolulist abordiseadust ootab esimene suur proov

Kaks inimest kaebasid esmaspäeval USA Texase osariigi kohtusse arsti, kes avalikult tunnistas, et aitas aborti teha. Mõlemad kaebajad väidavad, et tahavad katsetada Texase uut abordiseadust, mis keelab kõik abordid pärast kuuendat rasedusnädalat.

Seaduses on ka säte, mille alusel ootab ebaseaduslikest aborditegijatest teatajaid rahaline tasu. Kaebajad võivad saada koguni 10 000 dollarit, teatas The Wall Street Journal.

Texase osariigis asuva San Antonio linna arst Alan Braid ütles laupäeval, et aitas patsiendil seadust trotsides aborti teha.

Esmaspäeval kaebaski endine Arkansase advokaat Oscar Stilley arsti kohtusse. Stilley väitis, et tahtis katsetada Texase seadust.

"Arst läheb kohtusse. Keegi saab temalt 10 000 dollarit. Kui see on seadus, siis võiksin selle raha ise saada. Kui see pole seadus, siis tuleb see probleem lahendada," ütles Stilley.

Stilley sõnul pole ta ei abordivastane ega poolda ka abordiõigusi. Enda sõnul tahab ta lihtsalt Texase uut abordiseadust katsetada.

Eraldi pöördus arsti vastu kohtusse Illinoisi osariigi kodanik Felipe N. Gomez. Gomeze sõnul on Texase abordiseadus ebaseaduslik ja ta palub kohtul see tühistada. Gomez väidab samuti, et pole huvitatud raha saamisest.

"Ma olen selle vastu, et keegi ütleb mulle, et pean kandma maski või laskma end vaktsineerida. Vabariiklaste partei liikmed nõustuvad minuga ja ometi ütlevad nad inimestele, mida inimesed oma kehaga võivad teha. See on vastuoluline," ütles Gomez.

Arst ütles, et mõistab juriidilisi tagajärgi, millega ta võib silmitsi seista. "Tahtsin veenduda, et Texase osariik ei pääse sellest, et sellist põhiseadusega vastuolus seadust katsetatakse," teatas arst.

Texase abordivastane liikumine (Texas Right to Life) ei esitanud arsti vastu hagi. Liikumise juhi John Seago sõnul tahetakse kõigepealt kindlad olla, et arst üldse rikkus seadust.

"Me tahame veenduda, et ta rikkus seadust, et asi oleks üldse väärt kohtusse pöördumist," ütles Seago.

Texase abordiseadus keelab kõik abordid pärast seda, kui on võimalik kuulda loote südamelööke, ehk tavaliselt kuuendal rasedusnädalal, mil paljud naised ei teagi veel, et ootavad last. Seetõttu on seda hakatud nimetama "südamelöökide seaduseks".

Braid ei kinnitanud, et kontrollis loote südamelööke või et ta tegi protseduuri pärast südametegevuse avastamist, teatas The Wall Street Journal.