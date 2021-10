Lõhenenud USA ülemkohut ootab ees hulk väljakutseid

Varem sai kohus füüsiliselt kokku 2020. aasta märtsis.

Esimest korda osaleb füüsiliselt koosolekul Amy Coney Barrett. Ta asendab Ruth Bader Ginsburgi, kes suri 2020. aasta septembris. Barrett on vabariiklaste poolt määratud kohtunik. Ülemkohtus on nüüd konservatiividel tugev enamus.

Kohut ootavad ees riiki lõhestavad küsimused, teatas The Wall Street Journal.

USA ülemkohtu 1973. aastast pärineva murrangulise otsusega kaasuses Roe vs Wade seadustati abort üle kogu Ühendriikide. Varasemalt keeldus kohus abordiõigust lubavate seaduste kaotamist. Samuti keeldus kohus relvaseadusi laiendamast.

Texase osariigis jõustus septembri alguses uus abordiseadus, mis keelab kõik abordid pärast kuuendat rasedusnädalat. Ülemkohus jättis osariigi abordiseaduse jõusse. Viis kohtunikku olid vastu, neli poolt. Konservatiivne kohtunik John Roberts toetas Texase abordiseaduse tühistamist.

Siiski on liberaalsete kohtunike mõjuvõim ülemkohtus ajalooliselt madal. Vasakpoolsed demokraadid nõuavad kohtunik Stephen Breyeri tagasiastumist. Breyer on 83-aastane, ametisse määras ta Bill Clinton. Demokraatidel on senatis hetkel napp enamus. Seetõttu loodavad vasakpoolsed demokraadid, et senat kinnitab ametisse noorema liberaalse kohtuniku.

Detsembris ootab kohut ees Maine'i avaliku haridussüsteemi küsimus. Riik toetab hetkel ilmalikke erakoole. Hulk vanemaid eelistavad aga religioosseid koole ja leiavad, et ilmalike koolide ülalpidamise programm on diskrimineeriv.

USA ülemkohtu hoones säilivad endiselt pandeemiast tingitud piirangud. Hoonesse võivad siseneda ainult kohtutöötajad. Säilib ka maski kandmise kohustus. Hiljuti andis positiivse koroonatesti kohtunik Brett Kavanaugh. Vaktsiinisüsti sai ta juba jaanuaris.

Kolmapäeval arutab kohus valitsuse ettepanekut takistada Guantanamo vangla kinnipeetava Abu Zubaydahil tunnistuse andmist. Valitsus väidab, et Zubaydahi tunnistus võib avalikustada riigisaladusi.