Nakatumise kasv sunnib Lõuna-Eesti haiglaid taasavama koroonaosakondi

Viimasel ajal on Lõuna-Eestis viirusesse nakatanud inimeste arv märgatavalt suurenenud, mistõttu on haiglates taasavatud haiglaravi vajavate inimeste jaoks vastavad osakonnad.

Tervisameti lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luhti hinnangul on Lõuna-Eestis oodata koroonaviirusesse haigestunute arvu suurenemist.

"Kokku on meil 29 kollet, haigeid neis kokku on 471. Muret teevad hooldekodude kolded, neid on meil kokku kuus ja hooldekodudesse, reeglina nendesse kõigisse kuute, on haiguse toonud töötaja, kes on saanud nakkuse perekonnas. Kuna lõuna nakatumiskordaja on hetkel 1,2, siis ootame järgnevatel päevadel samuti haigestumise tõusu," ütles Luht.

Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask ütles, et Lõuna-Eesti haiglas oldi sunnitud taas avama koroonaviirusesse nakatunute raviks kaheksakohaline osakond.

"Üsna selge on, et COVID-patsientide hulk tasapisi suureneb, seda on näidanud eelmiste nädalate trendid. Tänase päevaga on Eestis juba 135 COVID-positiivset haiglaravi vajajat ja kindlasti see trend jätkub. Ilmselt mitte nii kiiresti, kui see teise laine ajal oli, kui vaktsineeritud kodanikke praktiliselt ei olnud, aga selge on see, et Lõuna-Eesti vaktsineerituse tase on ebarahuldav ja see ei anna võimalust, et haigete arv hakkaks vähenema. Delta tüvi leiab ikka iga mittevaktsineeritud inimese üles, nad haigestuvad ja nende hulgas haiglaravi vajadus suureneb," rääkis Vask.

Põlva haigla juhataja Margot Bergmann ütles, et haiglas on COVID-osakonnas avatud 18 voodikohta ja seal on laupäeva hommiku seisuga kaks vaba kohta.

"Patsientide hulk on päris suur, kui nüüd tekib täiesti kriitiline olukord, siis see tähendab, et me peame hakkama omal hakkama mingites osakondades tööd piirama. Täna me oleme lihtsalt natuke olukorda ümber mänginud, päris kinni pole pidanud panema, aga kui ikkagi olukord selleks sunnib, siis tuleb mõne osakonna tööd piirata," ütles Bergmann.