Noored kooli: Sinimäe põhikoolis alustas tööd kaks noort õpetajat

Tänu "Noored kooli" programmile said koolid tänavu üle 40 uue õpetaja. Programmi seni suurima lennu osalejad alustasid tööd kümnes maakonnas. Nende panus on eriti oluline väikestele maakoolidele, kus õpetajate leidmisega on alati raskusi olnud.

Sinimäe põhikool on õpetajatele, lastele ja lastevanematelegi omamoodi ideaalmaastik. Uus koolimaja, hubane õpikeskkond, väikesed klassid. Ainuke viga on see, et õpetajaid on puudu. Aga nagu siin öeldakse, kes väga otsib, see leiab, kas maa pealt või maa alt, ja sel õppeaastal alustasidki oma õpetajakarjääri Sinimäe põhikoolis kaks noort õpetajat.

Algõpetuse õpetaja Kerli Kore Kilingi-Nõmmelt ja ajalooõpetaja Liina Punamäe Võrust esimesel koolipäeval pikalt suhelda ei saanud. Lapsed saabusid jalutuskäigult ja õpetaja pidi klassi kiirustama. Kui kõik olid rahunenud, algas tund. Esimene eestikeelne sõna, mida keelekümblusklassi lapsed selgeks peavad saama, on padi.

Esimene tund on katsumuseks kõigile. Lapsed peavad harjuma kooliga, õpetajaga ja ka eesti keelega. Õpetaja seevastu ei tohi end uustulnukana näidata.

"Lastele jätame mulje, et me teame kõike. Õpetajatöö on alati nagu Hunt Kriimsilm. Oled samas näitleja, mängujuht ja kõik veel. Ja äärmiselt tark," ütles Kore.

Suureks toeks ja abiks on teine õpetaja. Aleksei Jašin "Noored kooli" eelmisest lennust on valmis vajadusel kohe lapsi üle võtma, et uus õpetaja saaks vahepeal hinge tõmmata.

"Ausalt öeldes on partnerõpe minu poolt soovitatav, sest see on tõesti väga intensiivne, võtta 1. klass. Ma arvan, et ma oleksin saanud hakkama, aga ma ei tea, mis kvaliteediga," ütles Kore.

Esimene kogemus koolielust on argine. Õpetajatöö on raske ja hoovõtuks aega ei anta.

"Ma arvasin, et kui ma esimesel päeval koolimajast sisse tulen, siis mind tervitatakse kuidagi. Mitte lilledega, aga selline vastuvõtt, et oi, kes sina oled. Aga sind visati kohe reaalsusesse, et oled kohe koosolekutel, kus sa ei saa midagi aru. See ongi see, mille jaoks ma tegelikult siia tulin, see on päris hea, et ma kohe saan selle maigu kätte, mida tähendab õpetajatöö," rääkis Punamäe.

Tavaline küsimus, mida kaugelt tulnud õpetajalt ikka ja jälle küsitakse, on see, et miks tullakse teisest Eesti servast just Sinimäele õpetama.

"Eks ma oleks võinud ju valida mõne kooli kas Tartus või Tallinnas, aga ma arvan, et ma läksin ikkagi sinna, kus ma tundsin, et mind on kõige rohkem vaja. Noored (õpetajad) ei satu lihtsalt Sinimäele ja kui mina olen valmis, siis miks mitte;" ütles Punamäe.

"Tallinnas on tõepoolest perekond ja sõbrad, aga ma arvan, et noored inimesed peaksid minema kaugemale maakohtadesse. See on kerge missiooniga töö, pluss hästi suured kogemused sinu enda jaoks. Avastan iseennast, avastan Eestit, ja igatsus on paratamatu asi, aga ma olen valmis seda hinda maksma ja vaatama, kui mitu aastat saab siin tööd teha," ütles algõpetuse õpetaja Aleksei Jašin.

"Noored kooli" programm eeldab, et õpetaja peab koolis vastu vähemalt kaks aastat.