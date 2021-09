Afganistani vastupanuvõitlejate liider kavatseb võidelda lõpuni

Taliban teatas, et on vallutanud viimase vastupanu kantsi Afganistanis Panjshiri orus. Vastupanuvõitlejate liider Ahmad Massoud andis teada, et tema elu ei ole hetkel ohus ja ta kavatseb võidelda lõpuni. Panjshiri orus viibinud Afganistani endine asepresident Amrullah Saleh on riigist lahkunud.

Talibani pressisekretäri sõnul ei olnud Ahmad Massoud nõus Kabuliga läbi rääkima ja ei jäänud üle muud võimalust, kui tarvitada jõudu.

"Nad andsid meie ettepanekutele korduvalt eitava vastuse ja lõpetasid kõnelused. Taliban oli sunnitud sinna vägesid saatma," ütles Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid.

Anonüümseks jäänud allikas Afganistanist ütles telejaamale BBC-le, et Panjshiri orgu saadeti välismaiseid palgasõdureid ning inimkilbiks Kabulist korjatud poisikesi. Taliban näitab küll, kuidas heiskas orus lipu, kuid ei räägi, mis ta tegi sealsete inimestega.

Massoud süüdistab aga audioläkituses Talibani kokkuleppe rikkumises. Tema sõnul kuuletuti eile Panjshiri orus usujuhtide üleskutsele panna relvad maha, kuid Taliban seda ei teinud. Ühtlasi süüdistas Massoud Läänt Talibani legitimeerimises.

"Minu teine sõnum on rahvusvahelisele üldsusele. Kahjuks on vale poliitika andnud Talibanile võimaluse näidata maailmale oma poliitilist julgust ja teeselda, et nad on muutunud. Kuid Taliban pole üldse muutunud, tegelikult on nad muutunud varasemast rõhuvamaks, julmemaks ja äärmuslikumaks," ütles Massoud.

Taliban lubab aga jätkuvalt kohe-kohe uut valitsust ning inimesed on segaduses, et mis reeglid siis hetkel kehtivad.