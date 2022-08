Lääneriigid evakueerivad siiani neid Afganistanis sõjas aidanud inimesi

Veel üks lennuk 294 afgaaniga pardal jõudis Pakistanist Madridi möödunud ööl. Tegemist on inimeste ja nende pereliikmetega, kes töötasid enne Talibani võimule tulekut Hispaania heaks. 3900 sellist inimest on juba varem Hispaaniasse toimetatud.

"See on olnud keeruline ja ilmselgelt muutub see Talibani kontrolli tõttu veelgi keerulisemaks, kuid see ei pane meid alla andma. Vastupidi, ja ma kordan, tänu Pakistani valitsuse abile ja tänu teistele sõbralikele valitsustele ja paljudele ministeeriumidele, tänu meie välisteenistusele ja relvajõudude jõupingutustele," ütles Hispaania välisminister Jose Manuel Albare.

Taliban on näidanud end võimul olles pealtnäha leebemana kui oodati, kuid sisuliselt on näiteks naised surutud taas koduseinte vahele. ÜRO lasteagentuuri hinnangul on enam kui miljon alla viieaastast last näljas.

"On selge, et viletsus ja vaesus meie riigis kasvab iga päevaga. Mida suurem on vaesus, seda rohkem on näljajuhtumeid. Kutsun rahvusvahelist üldsust ja teisi abistavaid organisatsioone üles aitama vaeseid inimesi, eriti neid, kes kannatavad nälga," rääkis Kabuli Indira Gandhi lastehaigla arst Mohammad Ashraf.

Ja ehkki Taliban on ära keelanud ka narkootikumide tootmise ja sellega äritsemise, näitab elu pealinna sillaalustes, agulites ja haiglates midagi muud.

"Tööpuudus, pere puudumine, kes toetaks. Olen isegi oma silme all plahvatust näinud. Inimesed olid lõhki rebitud ning nende kehaosad lendasid õhku ja kukkusid tagasi maapinnale. Narkootikumid on ainus viis pääseda depressioonist, mida millegi sellise nägemine põhjustab," rääkis narkomaan Amin Kabulis.

Ainuke koht Afganistanis, kus Taliban ennast praegu ikka veel päris kindlalt ei tunne, on Panjshiri org n-ö põranda alla läinud rahvusliku vastupanurindega.

"Me põgenesime kümme kuud tagasi siit Kabuli. Kõik inimesed põgenesid paanikas. Valitses täielik paanika. Mõned on nüüd tagasi tulnud," ütles Panjshiri oru elanik Mohammad Parsa.

Taliban on viinud Panjshiri orgu tuhandeid oma sõdureid.