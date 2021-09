USA: puuduvad kindlad andmed, et Taliban takistab ameeriklaste lahkumist

USA välisministeeriumi pressiesindaja ütles pühapäeval, et ministeeriumil puuduvad usaldusväärsed andmed, mis kinnitaks vabariiklasest kongressisaadiku väidet, et Taliban takistab Afganistanis USA kodanikega mehitatud lennukite õhkutõusmist.

"Kuus lennukit seisavad juba mitu päeva Põhja-Afganistani Mazar-i-Sharifi rahvusvahelisel lennujaamal, sest Taliban takistab nende lahkumist," ütles pühapäeval vabariiklasest kongressisaadik Michael McCaul. McCaul on kongressi väliskomisjoni liige.

"Taliban hoiab lennukites olevaid inimesi pantvangis," lisas McCaul. Ta ei täpsustanud, mida Taliban nõuab.

McCauli väidete kohta küsis USA meedia kommentaare ka välisministeeriumilt. Välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et USA-l puudub kohapealne personal ja nad ei kontrolli Afganistani piirkonnas õhuruumi.

"Neid piiranguid arvestades ei ole meil ka usaldusväärseid andmeid lendude põhiteabe kinnitamiseks, sealhulgas selle kohta, kes neid korraldab," ütles pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul võttis Taliban kohustuse, et lubavad inimestel vabalt Afganistanist lahkuda. Seetõttu nõuab ministeerium, et Taliban oma võetud lubadusi ka täidaks.

"Nagu kõigi Talibani lubaduste puhul, oleme keskendunud tegudele, mitte sõnadele. Tuletame Talibanile meelde, et kogu rahvusvaheline üldsus jälgib neid, et kas nad täidavad oma kohustusi," lisas pressiesindaja.

Paljud USA kodanikud on endiselt Afganistanis lõksus. McCauli sõnul on riigis sajad USA kodanikud. Välisminister Antony Blinken ütles eelmisel nädalal, et tõenäoliselt on Afganistanis alla 200 ameeriklase.