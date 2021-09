Saksamaa süüdistab Venemaad küberrünnakutes

Ajalehe Financial Times teatel on saksa võimudel tõendeid, et rünnaku taga on Venemaal tegutsev häkkerirühmitus. Küberründe sihtmärkideks on Saksamaa parlamendi ja liidumaade parlamentide liikmed.

Rünnakutega on tahetud kätte saada e-postide sisu ja salasõnu, kuid lisaks on proovitud levitada ka erinevaid alusetuid väiteid. Saksa välisministeeriumi andmeil viitavad jäljed Venemaa sõjalise luure ehk GRU toel tegutsevale häkkerirühmitusele.