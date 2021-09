Navalnõi liitlane Sobol: Venemaa poliitika muutub Putini lahkumisel

Intervjuus "Aktualsele kaamerale" rääkis Sobol vene opositsiooni olukorrast Venemaal, opositsionääride taktikast tulevastel riigiduuma valimistel ning sidus vene poliitika muutumise Vladimir Putini lahkumisega Kremlist.

"Kui inimesed paluvad Putinil lahkuda, ta lahkub. On lihtsalt vaja hästi paluda. Kui te panete Google'isse sõna Putin, siis järgmiseks sõnaks, millega koos seda kõige sagedamini otsitakse, on vanus - ilmselt rahvas ootab, kui ta jõuab pensioniikka - ei oska seda teistmoodi seletada," rääkis Sobol.

"Paljud inimesed lihtsalt ei usu endasse. Nad on apaatsed. Nad arvavad, et neist mitte midagi ei sõltu. Siis kui rahva teadvuses toimub läbimurre, kui inimesed saavad aru, et inimesed ei istu vaid rahulolematult oma köögis, vaid kogu rahvas ei ole nõus elama õigusetuses - vot siis kui see murdekoht on käes, siis tulevadki muutused," sõnas Sobol.