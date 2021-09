Taani valitsus tahab migrandid hüvitiste nimel tööle sundida

Rändest ja lõimumisest on saanud Taani valijate jaoks üks keskseid küsimusi, seejuures on riigi rändepoliitika üks Euroopa rangemaid.

Valitsus, mis on varasemalt seadnud asüülitaotluste eesmärgiks nulli, teatas, et plaani eesmärk on aidata migrantidel ühiskonnaga assimileeruda.

"Me tahame kehtestada uue tööloogika, kus inimestel on kohustus panustada ja olla kasulikud, ja kui nad ei leia tavatööd, peavad nad oma hüvitiste nimel töötama," ütles peaminister Mette Frederiksen. "Me oleme liiga palju aastaid teinud paljudele inimestele ülekohut, kui me pole neilt midagi nõudnud," lisas ta.

Plaani peab veel heaks kiitma ka parlament.

Puna-Rohelise Liidu pressiesindaja Mai Villadsen kritiseeris valitsuse otsust.

"Ma kardan, et sellest saab riigi toetusega sotsiaalne dumping, millega saadetakse inimesi arututele töökohtadele," ütles ta ringhäälingule TV2.

Alguses hakkab nõue kehtima inimestele, kes on saanud hüvitisi kolm kuni neli aastat ega ole saavutanud teatavat haridustaset ja taani keele oskust.

Valitsuse hinnangul ei osale Taani tööturul kuus kümnest Lähis-Idast, Põhja-Aafrikast ja Türgist pärit naisest.

Valitsuse teatel on plaani eesmärk lõimida 20 000 inimest, sundides neid endale läbi kohalike omavalitsuste tööd leidma.

Riigi statistikaameti teatel on 11 protsenti Taani 5,8 miljonist elanikust immigrandid ja neist omakorda 58 protsenti on pärit riikidest, mida Kopenhaagen peab "mitte-Lääneks".