Kõigile võlgu olev Levikom paneb kogu lootuse 5G sagedusloale

Levikom on väike telekommunikatsioonifirma umbes mõne tuhande kliendiga. Teenuseid pakutakse peamiselt seal, kus suured telekommunikatsioonifirmad seda ei tee – hajaasustuse piirkondades. Ettevõttel ei lähe praegu hästi. Viimane äriregistrile esitatud majandusaastaaruanne, aasta 2018 kohta, näitab 1,5 miljonit eurot käivet ja sama palju kahjumit.

Lisaks oli 2018. aasta lõpuks ettevõttel omakapital ligi kolme miljoni euroga miinuses. Kuigi, kui arvestada ettevõtte omanike antud laenud omakapitaliks, oleks omakapital miljoniga positiivne. Levikomi vähemusosanik ja juht Peep Põldsam ütleb, et senini ongi ettevõtte omanikud, lisaks temale ka Toomas Peek, rahastanud tegevust laenudega iseendalt.

Kuine kahjum on Põldsami sõnul umbes 100 000 eurot. Kuid lisaks omanike laenudele ollakse võlgu ka erinevatele kreeditoridele. Maksehäireregistri andmetel on Levikomil neljapäevase seisuga 21 kehtivat maksehäiret. Peamiselt inkassofirmadele, kuid ka teistele. Lõpetatud maksehäireid on 31.

Kõik võlad ei ole muidugi maksehäireregistrisse jõudnud. Põldsami sõnul näiteks on praegu kohtus üks vaidlus pangalaenu osas. Levikom küll tunnistab võlgnevust, kuid ei taha maksta ja pank nõuab laenu kohtu kaudu sisse. Loomulikult on üleval ka maksuvõlg riigi ees, mis on praegu pisut üle 100 000 euro.

Maksekäitumisest tingituna müüakse Levikomile asju ainult ettemaksuga, rääkis Põldsam. Siiski näeb ta selles ka midagi positiivset. "Kui me peame ettemaksuga ostma kõike, siis me üritamine hinda kaubelda. Neil puudub risk. Saavad raha kätte ja kõik sellest tingitud hädad on meil esindatud. Absoluutselt jah, midagi teha ei ole," ütles Põldsam.

Möödunud nädalal kirjutas Äripäev, et 2018. aastast Levikomile õigusteenust pakkunud TGS Baltic esitas kohtule avalduse endise partneri pankroti väljakuulutamiseks. Lehele rääkis Põldsam, et on esitanud ka kohtule avalduse Levikomi saneerimiseks.

Nüüd rääkis Põldsam, et avaldust saneerimiseks ikkagi kohtule esitatud ei ole. Levikom on avalduse küll ette valmistanud, kuid praegu ei ole midagi kavas esitada. Saneerimiskava peaks kinnitama kohus ja võlausaldajad, mis omakorda vähendaks Levikomi praeguse juhtkonna vabadust ettevõtet juhtida.

Praegu on Põldsami sõnul ettevõtte peamine kava oodata ära 5G sagedusloa konkurss, mis peaks kõigi märkide järgi algama juba mõne kuu jooksul. Riigikogu peaks 15. septembril vastu võtma elektroonilise side seaduse muudatused, mis omakorda võimaldaks viimaks 5G konkursi välja kuulutada.

Levikomi jaoks on oluline, et konkursile ei pandaks mitte kolm, vaid neli sagedusluba. Ettevõte on selle nimel ka aastaid võidelnud. Kui pandaks kolm, siis kõrge tõenäosusega jaotuks need kolme suure Eestis tegutseva telekommunikatsiooniettevõtte vahel – Elion, Elisa ja Tele2. Kui pandaks pakkumisele ka neljas luba, siis oleks Levikomil võimalik see endale saada.

Kui Levikom saaks endale 5G sagedusloa, siis Põldsami sõnul oleks olukord kohe teine. Ettevõtte omanikud tasuksid võlgnevused ja kaasaksid Eesti investorid, kelle rahaga ehitataks välja üle-eestiline võrk ja laiendataks jõuliselt ettevõtte tegevust. Laiendamine omakorda võimaldaks kasumlikuks muutuda, ütles Põldsam.

On ka võimalus, et kui pannakse konkursile neli sagedusluba, tuleb mõni välismaine ettevõte neljandat luba võtma. Näiteks Leedu Bite on huvi üles näidanud. Põldsam peab võimalikuks ka Norra Telenorile kuuluva Soome DNA Eesti turule sisenemist. Sellisel juhul ütleb Põldsam, et Levikom loa nimel väga konkureerida ei plaani.

Põldsami hinnangul on olukorras, kus mõni välisfirma võtaks Eestis neljanda 5G sagedusloa, Levikomil võimalik uue sisenejaga koostööd teha. Kasvõi müüa uuele sisenejale Levikom – oskusteave, töötajad, lepingud ja olemasolev infrastruktuur. Seega räägib Põldsam, et kõige olulisem on just neli 5G sagedusluba.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium veel ei ütle, mitu luba nad konkursile panevad, kuid konkurss peaks sel aastal läbi saama.

Kuniks konkursi tulemus ei ole selge, plaanib Levikom vaikselt edasi tegutseda, rääkis Põldsam. Kui aga 5G konkurss peaks Levikomile ebasoodsas suunas minema, ootab ettevõtet ees alustuseks tõenäoliselt saneerimine ja tegevuse ümberkorraldamine. Erinevaid võlgu, siis mitte omanikele, on Põldsami sõnul praegu üleval umbes miljoni jagu.