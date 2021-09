USA justiitsministeerium kaebas Texase abordiseaduse kohtusse

Justiitsminister Merrick Garlandi sõnul on Texase abordiseadus selgelt põhiseadusega vastuolus.

"Justiitsministeeriumil lasub kohustus kaitsta USA põhiseadust ja järgida seaduslikkuse põhimõtet. Täna teeme seda hagi esitades," ütles Garland pressikonverentsil.

President Joe Bideni administratsioon on lubanud otsida võimalusi Texase uue abordiseaduse tühistamiseks. USA ülemkohus lükkas varem tagasi valitsusväliste organisatsioonide taotluse abordiseaduse külmutamiseks.

Texases jõustus eelmisel nädalal seadus, mis keelab peaaegu kõik abordid pärast kuuendat rasedusnädalat.

USA ülemkohus andis kolmapäeval abordivastastele tähtsa võidu, keeldudes blokeerimast Texase seadust, mis mis keelab kõik abordid pärast kuuendat rasedusnädalat.

Abordiõiguse eest võitlevad kodanikuühendused pöördusid esmaspäeval seaduse tühistamiseks ülemkohtusse.

Kohus ei langetanud otsust 24 tunni eest jõustunud seaduse põhiseaduslikkuse kohta, kuid viitas "keerulistele ja uutele protseduurilistele küsimustele", mille tõttu otsustati jätta seadus edasiste kohtumenetluste ajaks jõusse.

Otsuse poolt oli viis kohtunikku, neist kolm nimetas ametisse ekspresident Donald Trump, kes saavutas sellega üheksaliikmelises kohtus konservatiivide enamuse 6-3.

Seadus, mille Texase vabariiklasest kuberner Greg Abbott mais allkirjastas, keelab abordi pärast seda, kui on võimalik kuulda loote südamelööke, ehk tavaliselt kuuendal rasedusnädalal, mil paljud naised ei teagi veel, et ootavad last.

Seetõttu on seda hakatud nimetama "südamelöökide seaduseks".

Abort pole lubatud ka siis, kui rasedus sai alguse intsesti või vägistamise tagajärjel. Ainus erand on oht ema tervisele.

Seaduses on ka säte, mille alusel ootab ebaseaduslikest aborditegijatest teatajaid rahaline tasu.

Samalaadsed seadused on vastu võtnud rohkem kui kümnes vabariiklaste juhitavas konservatiivses osariigis, aga kõigil juhtudel on kohtud nende jõustumise peatanud. Aluseks on 1973. aasta ülemkohtu otsus, mis kinnitab naise õigust aborti teha. Selle alusel on abort lubatud 22.-24. rasedusnädalani.

Texase seadus aga erineb teiste osariikide omadest selle poolest, et lubab üldsusel esitada keelu jõustumiseks eraviisiliselt tsiviilhagi, seda ei pea tegema osariigi ametiisikud nagu prokurör või tervishoiuamet.

Protseduurilistel põhjustel raskendab see föderaalkohtute sekkumist ja seni ongi nad keeldunud apellatsioone rahuldamast.