X!

USA ülemkohus kiitis heaks transsooliste naiste võistluskeelu koolispordis

Välismaa
Organisatsiooni Concerned Women for America tegevjuht Penny Nance (keskel) tähistamas USA ülemkohtu otsust.
Organisatsiooni Concerned Women for America tegevjuht Penny Nance (keskel) tähistamas USA ülemkohtu otsust. Autor/allikas: SCANPIX/Sue Dorfman/ZUMA Press Wire
Välismaa

USA ülemkohus otsustas, et osariikidel on õigus keelata transsoolistel naistel osaleda tüdrukute ja naiste kooli- ning kolledžispordis.

Kohus vaatas läbi kahe erineva osariigi õpilaste kaebused, kes olid võistluskeelud vaidlustanud. Idaho ja Lääne-Virginia osariigis kehtestati seadused, mis nõuavad, et avaliku sektori koolide ja kolledžite spordivõistkondades võisteldakse vastavalt sünnitunnistusele kantud soole.

Üks kaebustest tugines väitele, et keeld rikub USA põhiseadusega tagatud võrdõiguslikkust, teine aga väitis, et see on vastuolus kodanikuõiguste seadustega.

Alates Idaho 2020. aasta otsusest on sarnased keelud kehtestanud juba üle 25 osariigi.

Nende keeldude kohaselt ei ole transsoolistel naistel – bioloogilistel meestel, kes identifitseerivad end naisena – lubatud koolide ja kolledžite naiste võistkondades võistelda.

Kõik üheksa kohtunikku otsustasid, et osariikide keelud ei riku kodanikuõiguste seadust, mis keelab haridusasutustes soopõhise diskrimineerimise.

Kohtunikud olid aga eriarvamusel küsimuses, kas keelud on vastuolus põhiseaduse 14. parandusega, mis tagab seaduse ees võrdse kaitse. Kuus konservatiivset kohtunikku leidsid, et põhiseadust ei rikuta, kuid kolm liberaalset kohtunikku jäid eriarvamusele.

"Põhiseadus ja kodanikuõiguste seadus ei nõua naiste ja tüdrukute spordivõistluste ümberkorraldamist kogu Ameerikas," kirjutas otsuse autor, kohtunik Brett Kavanaugh.

Oma eriarvamuses märkis kohtunik Sonia Sotomayor, et enamuse arvamus on kohaldanud spordile "ahendatud vaadet võrdsele kaitsele".

Idaho kohtuasja algatas pikamaajooksja Lindsay Hecox vahetult pärast seaduse jõustumist. Hiljem rahuldasid nii ringkonna- kui ka apellatsioonikohus tema esialgse õiguskaitse taotluse.

Seaduse algataja, osariigi seadusandja Barbara Ehardt ütles selle vastuvõtmise ajal, et seadus tagab, et "poisid ja mehed ei saa tüdrukute ja naiste kohti spordis hõivata, sest see pole õiglane".

Apellatsioonikohtu kolmeliikmeline koosseis leidis aga toona, et Idaho seadus rikub põhiseaduslikke õigusi. Nende sõnul ei suutnud osariik esitada tõendeid, et keeld kaitseb "soolist võrdõiguslikkust ja naissportlaste võimalusi".

President Donald Trump muutis transsooliste sportlaste osalemise naiste spordis üheks oma 2024. aasta valimiskampaania keskseks teemaks. Eelmisel aastal allkirjastas ta täitevmääruse, mille eesmärk oli keelata transsoolistel naistel naiste spordivõistkondades võistlemine.

Pärast seda otsust keelas USA kolledžispordi juhtorgan NCAA transsoolistel naistel naiste spordivõistlustel osalemise.

Keelustajad väidavad, et transsoolistel naistel on bioloogiline eelis nende ees, kes on sündinud naisena.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas märtsis, et piirab olümpiamängude naiste kategooria ainult bioloogiliste naistega. ROK põhjendas seda oma töörühma 18 kuu pikkuse teadusuuringute analüüsiga, milles järeldati, et valitseb "selge üksmeel", et "meessugu annab jõudu, võimsust ja vastupidavust nõudvatel spordialadel jõudluse eelise".

Keeldude vastased argumenteerivad, et need diskrimineerivad ebaõiglaselt transsoolisi õpilasi, ning vaidlustavad väite, nagu valitseks teaduslik konsensus transsooliste naiste ja tüdrukute kaasasündinud eelise osas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

UUS saade

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:18

Kolmapäeval võib osades kohtades vihma sadada

21:17

Tartu soovib muuta linna ööelu turvalisemaks

21:17

Galerii: Rikka Ivvani lastelaagris õpivad üle poolesaja lapse pillimängu

21:15

Svitolina pidi kaasmaalase paremust tunnistama, Rõbakina pääses edasi

20:52

VAATA OTSE | Norra asus Elevandiluuranniku vastu juhtima Uuendatud

20:34

Kevin Saar ootab Läti MM-etappi: tean hästi, mida oodata

20:23

USA ülemkohus kiitis heaks transsooliste naiste võistluskeelu koolispordis

19:50

Ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani piirata sünnijärgset kodakondsust

19:46

LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

19:20

Fraktsioonitud saadikud esitavad presidendi valimistele ka oma kandidaadid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:35

Ukraina droonid jõudsid taas Moskva oblastisse Uuendatud

07:50

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

02:34

Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja Uuendatud

15:55

Terras maandab segadust: aedviljakasvatajate määrus tuleb ümber teha Uuendatud

29.06

Brasiilia alistas Jaapani 90+5. minuti väravast ja sammus 16 hulka Uuendatud

29.06

ERR USA-s: Trump lubas vahistada peegeldusbasseini vett puudutavad inimesed

19:00

Monacos kärgatanud plahvatuses sai haavata Ukraina oligarh Uuendatud

12:23

Inimpuuduses kaitsevägi hakkab muu kõrgharidusega ohvitsere koolitama

07:23

Maroko lülitas MM-il penaltitega Hollandi konkurentsist

29.06

Mihkelson: Putin on enda algatatud sõja lõksus

ilmateade

SPORT

21:15

Svitolina pidi kaasmaalase paremust tunnistama, Rõbakina pääses edasi

20:52

VAATA OTSE | Norra asus Elevandiluuranniku vastu juhtima Uuendatud

20:34

Kevin Saar ootab Läti MM-etappi: tean hästi, mida oodata

19:46

LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

loe: kultuur

17:09

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

16:01

Selgusid tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid

15:55

Tiit Palu: tõsistest asjadest saab rääkida läbi nalja

15:54

Kontserdiarvustus. Ma tahan uskuda

loe: eeter

17:09

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

15:55

Tiit Palu: tõsistest asjadest saab rääkida läbi nalja

15:40

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

14:59

Mirjam Mõttus kutsub peresid uues saatesarjas end proovile panema

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.06.2026 18:00:00)

18:35

1. Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise

18:30

Pärnu tänavune turismihooaeg tõotab tulla eelmise aastaga samaväärne

18:00

Regionaalministeerium asus segadust külvanud määrust parandama

15:20

Raadiouudised (30.06.2026 15:00:00)

13:00

Rohelised ja vasakliit sotsiaaldemokraatidega liituda ei kavatse

13:00

Euroopa Liit tahab oktoobriks vähendada kauabandusdefitsiiti Hiinaga

12:55

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

12:50

E-kaubanduse kasv praegu veel elektroonikapoodide tulevikku ei ohusta

12:20

Raadiouudised (30.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo