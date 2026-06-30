USA ülemkohus kiitis heaks transsooliste naiste võistluskeelu koolispordis

USA ülemkohus otsustas, et osariikidel on õigus keelata transsoolistel naistel osaleda tüdrukute ja naiste kooli- ning kolledžispordis.

Kohus vaatas läbi kahe erineva osariigi õpilaste kaebused, kes olid võistluskeelud vaidlustanud. Idaho ja Lääne-Virginia osariigis kehtestati seadused, mis nõuavad, et avaliku sektori koolide ja kolledžite spordivõistkondades võisteldakse vastavalt sünnitunnistusele kantud soole.

Üks kaebustest tugines väitele, et keeld rikub USA põhiseadusega tagatud võrdõiguslikkust, teine aga väitis, et see on vastuolus kodanikuõiguste seadustega.

Alates Idaho 2020. aasta otsusest on sarnased keelud kehtestanud juba üle 25 osariigi.

Nende keeldude kohaselt ei ole transsoolistel naistel – bioloogilistel meestel, kes identifitseerivad end naisena – lubatud koolide ja kolledžite naiste võistkondades võistelda.

Kõik üheksa kohtunikku otsustasid, et osariikide keelud ei riku kodanikuõiguste seadust, mis keelab haridusasutustes soopõhise diskrimineerimise.

Kohtunikud olid aga eriarvamusel küsimuses, kas keelud on vastuolus põhiseaduse 14. parandusega, mis tagab seaduse ees võrdse kaitse. Kuus konservatiivset kohtunikku leidsid, et põhiseadust ei rikuta, kuid kolm liberaalset kohtunikku jäid eriarvamusele.

"Põhiseadus ja kodanikuõiguste seadus ei nõua naiste ja tüdrukute spordivõistluste ümberkorraldamist kogu Ameerikas," kirjutas otsuse autor, kohtunik Brett Kavanaugh.

Oma eriarvamuses märkis kohtunik Sonia Sotomayor, et enamuse arvamus on kohaldanud spordile "ahendatud vaadet võrdsele kaitsele".

Idaho kohtuasja algatas pikamaajooksja Lindsay Hecox vahetult pärast seaduse jõustumist. Hiljem rahuldasid nii ringkonna- kui ka apellatsioonikohus tema esialgse õiguskaitse taotluse.

Seaduse algataja, osariigi seadusandja Barbara Ehardt ütles selle vastuvõtmise ajal, et seadus tagab, et "poisid ja mehed ei saa tüdrukute ja naiste kohti spordis hõivata, sest see pole õiglane".

Apellatsioonikohtu kolmeliikmeline koosseis leidis aga toona, et Idaho seadus rikub põhiseaduslikke õigusi. Nende sõnul ei suutnud osariik esitada tõendeid, et keeld kaitseb "soolist võrdõiguslikkust ja naissportlaste võimalusi".

President Donald Trump muutis transsooliste sportlaste osalemise naiste spordis üheks oma 2024. aasta valimiskampaania keskseks teemaks. Eelmisel aastal allkirjastas ta täitevmääruse, mille eesmärk oli keelata transsoolistel naistel naiste spordivõistkondades võistlemine.

Pärast seda otsust keelas USA kolledžispordi juhtorgan NCAA transsoolistel naistel naiste spordivõistlustel osalemise.

Keelustajad väidavad, et transsoolistel naistel on bioloogiline eelis nende ees, kes on sündinud naisena.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas märtsis, et piirab olümpiamängude naiste kategooria ainult bioloogiliste naistega. ROK põhjendas seda oma töörühma 18 kuu pikkuse teadusuuringute analüüsiga, milles järeldati, et valitseb "selge üksmeel", et "meessugu annab jõudu, võimsust ja vastupidavust nõudvatel spordialadel jõudluse eelise".

Keeldude vastased argumenteerivad, et need diskrimineerivad ebaõiglaselt transsoolisi õpilasi, ning vaidlustavad väite, nagu valitseks teaduslik konsensus transsooliste naiste ja tüdrukute kaasasündinud eelise osas.