Tähtsad vabariiklased kritiseerisid Bideni uut vaktsineerimiskorraldust

Valge Maja teatel on eesmärgiks võidelda koroonaviiruse delta variandi levikuga. Meede mõjutab umbes 80 miljonit inimest. Ettevõtted, mis valitsuse kohustusi ei järgi, saavad krõbeda trahvi.

"Vaktsineerimise küsimus ei ole siin vabaduses ega isiklikus valikus. See kaitseb teid ennast ja teid ümbritsevaid inimesi. Kellega koos töötate ja neid, kellest hoolite ja keda armastate," väitis Biden.

Mitmed vabariiklased kritiseerisid Bideni vaktsineerimiskohustust.

Lõuna-Dakota osariigi kuberner Kristi Noem leidis, et Bideni otsus piirab inimeste vabadusi. "Lõuna-Dakota asub inimeste vabadusi kaitsma. Joe Biden, näeme kohtus," kirjutas Noen Twitteris.

Noem leidis, et ettevõtetele pandud vaktsineerimise kohustus pole föderaalvõimu otsustada.

"See on osariikide otsustada. Lõuna-Dakotas oleme vabad ja hoolitseme, et see nii ka jääks. Minu juriidiline meeskond juba töötab, et kaitsta inimesi selle ebaseadusliku kohustuse eest," ütles Noem.

Georgia osariigi kuberner Brian Kemp lubas samuti Bideni otsuse vastu võidelda. "Ma kasutan kõiki osariigi käes olevaid seaduslikke võimalusi, et peatada see Bideni administratsiooni jultunult ebaseaduslik tegevus," ütles Kemp.

Arizona kuberner Doug Ducey väitis, et Bideni tegevus on diktaatorlik.

"See pandeemia on endiselt meiega ja jääb edasi ka lähitulevikus. Bideni otsus piirab eraettevõtluse ja indiviidi vabadust," ütles Ducey.

Texase osariigi senaator Ted Cruz väitis, et Bideni välja kuulutatud meede ignoreerib teadust ja ründab ameeriklaste õigust privaatsusele. "Föderaalvalitsusel pole volitusi sundida tööandjaid oma töötajaid vaktsineerima," ütles Cruz.

Bidenit kritiseerisid veel ka Texase ja Florida osariigi kubernerid.

Biden hoiatas neljapäeval vabariiklastest kubernere, kes ei toeta uusi vaktsineerimise meetmeid. "Kui nad ei aita meil pandeemiast võitu saada, kasutan ma presidendi volitusi," lubas Biden.

Nebraska osariigi vabariiklasest senaator Ben Sasse süüdistas Bidenit tähelepanu kõrvalejuhtimises, mis on seotud USA vägede Afganistanist lahkumisega.

"See on küüniline katse juhtida tähelepanu kõrvale, kus ameeriklased jäeti Talibani meelevalda. See on tähelepanu hajutamise kampaania, mitte pandeemia vastane võitlus," ütles Sasse.

Ajalehe New York Timesi informatsiooni kohaselt on 62 protsenti kõigist üle 12-aastastest inimestest riigis täielikult vaktsineeritud.

Viimasel ajal on Ühendriikides koroonaviirusesse nakatumiste arv taas kasvanud, kuid samas võib laine ka juba peatunud olla. Enamus haigestunud inimesed on vaktsineerimata.