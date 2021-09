Biden ja Xi pidasid esimese telefonikõne seitsme kuu jooksul

Valge Maja sõnul püüdsid riigipead sellega tagada, et kahe riigi vaheline konkurents ei muutuks kunagi konfliktiks.

"Bideni sõnumiks oli, et meil tulevikus ei tekiks ühtegi olukorda, kus me kaldume omavahelisest konkurentsist üle tahtmatusse konflikti," ütles administratsiooni eestkõneleja ajakirjanikele.

Hiina süüdistas alles möödunud kuul Ühendriike isekas ja vastutustundetus välispoliitikas.

Pekingi süüdistus oli vastulöök USA asepresidendile Kamala Harrisele, kelle väitel survestab ja hirmutab Hiina teisi Aasia riike.

"Kaitsmaks Ameerika ennekõike põhimõtet võib USA teisi riike suvaliselt laimata, alla suruda, sundida ja kiusata, ilma et see talle midagi maksma läheks. See on kord, mida USA tahab. Aga kes neid nüüd enam usub?" ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ja viitas Ühendriikide lahkumisele Afganistanist, kui näitele Washingtoni isekast välispoliitikast.

Hiina välisminister Wang Yi kinnitas umbes samal ajal telefonivestluses Blinkeniga oma valmisolekut dialoogiks Ühendriikidega Afganistani teemal, et vältida riigis kodusõda.

Samas kutsus välisminister Washingtoni üles loobuma poliitika "topeltstandarditest" võitluses rahvusvahelise terrorismiga.

"Wang Yi hinnangul peaks Ühendriikidel olema konstruktiivne roll Afganistani olukorra stabiliseerimisel, kaose ärahoidmisel ja rahu taastamisel," edastas Hiina välisministeerium.

"USA kiirustav lahkumine Afganistanist avaldas olukorrale riigis kahtlemata tõsist negatiivset mõju," rõhutas välisminister.

"Faktid tõestasid taas, et meie ühiskonna ülesehitamise mudeleid on raske peale suruda riikidele, millel on täiesti erinev ajalugu, kultuur ja rahvuskombed ning kus valitsevad täiesti erinevad tingimused. Need õppetunnid väärivad tõsist järelemõtlemist," jätkas Wang.

Samas meenutas minister, et 2020. aastal jättis USA välisministeerium terroristlike organisatsioonide nimekirjast välja Hiina provintsi Xinjiangi stabiilsust õõnestava islamiliikumise, mis on ilmseks näiteks USA "topeltstandardite poliitikast".

"Ameerika pool peab muutma oma suhtumist ja kõrvaldama takistused Hiina ja USA koostööl Afganistanis ning rahvusvahelisel koostööl terrorismivastases võitluses," rõhutas minister Wang.