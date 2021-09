Riigijuhid võivad saada võimaluse mobiiltelefonis riigisaladusest rääkida

Riigisaladuse kaitseks on seatud karmid reeglid. Inimesel võib olla küll riigisaladuse luba, kuid praegu pole mõeldav, et ta saladusi kellegagi mobiiltelefonis jagaks. Maailmas on mitmeid näiteid ka selle kohta, et tegelikult ei pruugi mobiiltelefon olla turvaline isegi tavalisteks töökõnedeks.

"See on üldtuntud teada, et kui me räägime tavasidest, siis see ei ole professionaalidele eriline kunst sealt vahele häkkida või kuskile sisse murda," selgitas kevadel Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse juht Sven Heil.

Sihtasutus on juba mõnda aega vaeva näinud, et olulised inimesed saaks endale krüpteeritud mobiiltelefonid. Nüüd on need välisluureametis heaks kiidetud ja tehniliselt kasutamiseks valmis.

"See on tavaline mobiiltelefon, mida on võimalik osta telefonipoest. Aga tema erisus on see, et sinna on peale pandud vastav tarkvara," rääkis riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp.

Nende telefonidega saab helistada, sõnumeid saata, e-posti lugeda ja kontrollitud veebilehtedel käia.

Turvalisuse huvides ei lase need telefonid kasutada rakendusi, mis vajavad WIFI või bluetoothi ühendust.

Riigikantseleis ettevalmistatud määrusemuudatus annab niisugustele telefonidele ka õigusliku tähenduse. Kui valitsus eelnõu heaks kiidab, võib piiratud tasemel riigisaladust vahendada ka avalikus ruumis.

"Selle mõte on see, et riigi juhtkond saaks operatiivselt sellist teavet vahetada, mitte ainult nelja seina vahel," selgitas Sirp. "Ja ühtlasi tagada seda, et vaenulikel teenistustel oleks võimalikult vähe võimalusi seda kõike pealt kuulata."

Näiteks võib tuua olukorra, kus peaminister on Võrumaal väljasõidul aga oluline koosolek ei malda oodata. "Peaminister saab minna kuhugile eemale, vaadata, et keegi otseselt pealt ei kuula ja saab oma jutud ära ajada selle telefoni abil," ütles Sirp.

Piiratud tasemega riigisaladus on riigisaladuse kõige leebem aste.

"Kui asi puudutab välissuhtlust ja välispoliitikat ja on piisavalt tundlik, siis selline teave võib olla piiratud tasemega riigisaladus," tõi Sirp näiteks. "Ja peaminister ja teised ministrid sellist teavet sageli vahetavad."

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse arengukava näitab, et tänavu peaks turvalise telefoni saama kuni 240 inimest. Tuleval aastal loodetakse nende inimeste ringi 500 juurde laiendada.

"Kui see nii-öelda esimese ringi kasutussevõtmine läheb hästi ja edukalt, siis on seda võimalik laiendada," ütles Sirp. "Aga esimeses järjekorras on loomulikult oluline strateegiline juhtkond, ehk valitsuse liikmed, kantslerid, asutuste juhid, kellel on puutumus julgeolekuteemadega, aga ka vabariigi president, riigikogu juhatus ja nii edasi. Et see ring on esimene, kes peaks niisuguse võimaluse saama."

Piiratud tasemega riigisaladusega kaetakse muuhulgas info, mis käib riigikaitseobjektide valve- ja häiresüsteemide kohta. Sama tempel pannakse peale ka riigi infosüsteemi ameti küberturvalisuse riskianalüüsidele, näiteks juhul, kui seal räägitakse valitsusasutuste infosüsteemide haavatavusest.

Politseiagentide andmed on samuti piiratud tasemega riigisaladus, nii nagu ka palju menetlusinfot. "See menetlusinfo puudutab eeskätt siseministeeriumi valitsemisala aga ka justiitsministeeriumi, prokuratuuri ja kohtute tööd. Nii et ka neil on sellise tehnoloogilise lahenduse järele suur vajadus," märkis Sirp, kelle sõnul tehnoloogia uue süsteemi kasutajate ringi ei piira. Küsimus on pigem eelarves.

Kevadel tutvustatud finantsplaanis kirjutas riigi infokommunikatsiooni sihtasutus, et kuni 2024. aastani kulub turvaliste mobiiltelefonide süsteemile 400 000 kuni 500 000 eurot aastas. Sealt edasi peaks kulud vähenema.