Biden teatas ettevõtetele pandavast vaktsineerimiskohustusest

Valge Maja teatel on eesmärgiks võidelda koroonaviiruse deltavariandi levikuga.

"Ettevõtted peavad tagama oma tööjõu täieliku vaktsineerimise või nõudma, et kõik vaktsineerimata töötajad esitaksid vähemalt kord nädalas negatiivse testitulemuse," edastas Valge Maja teadaandes.

Meede mõjutab umbes 80 miljonit inimest.

Varem on sarnased vaktsineerimisnõuded kehtestatud vaid föderaaltöötajatele ja neile, kes töötavad riiklikult rahastatud haiglates.

Valge Maja on seni eitanud üldise vaktsineerimiskohustuse kehtestamist.

USA kaitseministeerium teatas augustis, et muudab kõigile tegevteenistuses olevatele sõjaväelasele ja ka reservväelastele koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kohustuslikuks.

Bideni sõnul takistab vähemus pandeemiast ülesaamist

Joe Biden süüdistas neljapäeval vaktsiini osas kõhkleval seisukohal olevat ameeriklaste vähemust, et need takistavad Ühendriikidel pandeemiast ülesaamist.

"Selge vähemus ameeriklasi, keda toetab selge vähemus valitud poliitikuid, hoiab meid tagasi pandeemiast ülesaamisel," rääkis Biden televisioonis edastatud pöördumises.

"Meie haiglad on ülerahvastatud vaktsineerimata inimestest. Nad täidavad hädaabiruumid ja intensiivraviosakonnad, mille tõttu pole ruumi südameinfarkti, pankreatiidi või vähiga inimestele," väitis riigipea.

Viimasel ajal on Ühendriikides koroonaviirusesse nakatumiste arv taas kasvanud, kuid samas võib laine ka juba peatunud olla.

President toonitas, et riigis on 80 miljonit inimest, kes võiksid takistusteta saada koroonavaktsiini, kuid pole ennast vaktsineerinud.

"Küsimus ei ole siin vabaduses ega isiklikus valikus. See kaitseb teid ennast ja teid ümbritsevaid inimesi. Kellega koos töötate ja neid, kellest hoolite ja keda armastate," seletas riigipea.

"Tõsiasi on see, et me kaitseme vaktsineeritud töötajaid vaktsineerimata kolleegide eest," sõnas Biden.

Ajalehe New York Timesi informatsiooni kohaselt on 62 protsenti kõigist üle 12 -aastastest inimestest riigis täielikult vaktsineeritud.