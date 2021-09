Müller: hinnatõus ei pruugi oodatavas tempos aeglustuda

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul ei pruugi kõik hinnatõusu mõjutavad tegurid olla ajutised ja peab olema valmis võimaluseks, et hinnatõus ei aeglustu nii kiiresti ja madalale kui Euroopa Keskpank prognoosib.

Keskpanga presidendi sõnul pole märkimisväärselt kiire inflatsiooni taga vaid toorme kallinemine, vaid ka kiiresti taastunud nõudlus, mida mõjutavad omakorda kriisist tulenenud tõrked tarneahelates.

Euroopa Keskpanga hinnangul võib hinnatõus sügiskuudel olla euroalal üle kolme protsendi, kuid järgnevatel aastatel jääb see taas kahe protsendi alla. Viimastel andmetel ulatus inflatsioon euroalal 3 protsendini ja Eestis viie protsendini.

Mülleri sõnul on ülemaailmsest piirangute vähenemisest mõistlik eeldada majanduse kohanemist ja hinnatõusu aeglustumist. "Turumajanduse loogika kehtib endiselt ja kerkinud hinnad annavad ettevõtjatele tõuke investeerida täiendavatesse tootmisvõimsustesse," kirjutas Müller keskpanga blogis.

Siiski peaks Mülleri sõnul olema valmis ka võimaluseks, et hinnatõus ei aeglustu nii kiiresti ja nii madalale, kui Euroopa Keskpank prognoosib. "Mitte kõik tegurid, mis hindu mõjutavad, ei pruugi osutuda ajutiseks. Võtame kasvõi kliimapoliitikast tuleneva mõju. Kui hinnatõus jääb kiireks pikaks ajaks, siis võib see lõpuks ka suuremates Euroopa riikides kiirendada palkade tõusu, mis on juba aastaid püsinud väga aeglasena," märkis ta.

Mülleri sõnul on praeguste teadmiste põhjal oht, et euroala hinnatõus jääks paari aasta jooksul püsivalt üle ECB sihiks seatud kahe protsendi siiski väike.

Eestis on surve hindade tõusuks majanduse kiire taastumise, sissetulekute kiire tõusu ja pensioniraha vabanemise tõttu Euroopa keskmisest tugevam, ütles keskpanga president.

"Kuna me oma sissetulekute tasemelt võtame kiiresti järele Lääne-Euroopa riikidele, siis samamoodi peavad paraku järele võtma meie endiselt euroala keskmisest madalamad hinnad," sõnas Müller.