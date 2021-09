Kaljulaid kutsus parlamenti üles oma rolli tähtsustama, taunis passiivsust

President Kersti Kaljulaid tõdes oma riigikogu istungjärgu kõnes, et parlamendi roll riigi asjades on vähenenud. Ta tegi muu hulgas ettepaneku tõsta riigikogu liikme palka.

Kaljulaidi sõnul on rahva usaldus riigikogu vastu vähenenud ja see on tõsine murekoht.

Kaljulaid märkis, et riigikogu liikmetele käib tihti eelnõudest aru saamine üle jõu ja näiteks ühe lahendusena võiks kaaluda kasutada ka isiklikke nõunikke või abisid.

Presidendi sõnul oleks asjakohane tõsta riigikogu liikme palka.

"On täiesti kindel, et paljudele võimekatele inimestele on tänane riigikogu liikme palk lihtsalt ebaatraktiivne. Loomulikult on rahvaesindaja töö midagi, mida ei tehta raha pärast, siin saalis on aated ja vaated ja soov Eestit oma valijate soovi järgi vormida, kuid riigikogu liige on ikkagi Eesti riigi tippjuht – kõik 101 – ja palk peab olema motiveeriv," sõnas Kaljulaid.

President nimetas vajalikuks tõsta riigikogu rolli valitsuse otsuste langemise ja arutelu juures.

Ka koroonapiirangute kehtestamise juures on olnud Kaljulaidi sõnul riigikogu roll olnud liialt passiivne.

"Kiirustades suurendati ametnike volitusi, mida, tõsi küll, saab valitsus piirata, kui tahab. Aga kui ei taha, sest on päris mõnus pugeda ametnike selja taha? Ei saabunud õigusselgust, hägustus poliitiline vastutus," ütles Kaljulaid.

"Ei ole aus, et uue õiguste ja vabaduste tasakaalu üle otsustavad ametnikud – PPA juht, kaitseväe juht, haiglate ja kiirabide juhid, ettevõtete juhid. See tasakaal on teie teha, armas riigikogu," sõnas Kaljulaid.

Kriitiline oli Kaljulaid ka eelarve menetlemise protsessi suhtes.

"Sama nähtuse – ametnikud teavad paremini – markantne näide on hääbuv eelarvemenetlus riigikogus. Kus üha vähem ja vähem on peetud oluliseks riigikogu rolli, kuni selleni, et enam pole riigikogu liikmete käsutuses isegi elementaarset tulude ja kuludega seotud teavet, mis võimaldaks soovi korral sisulisi parandusi eelarves üldse teha," lausus Kaljulaid.

Kaljulaid kutsus üles presidendi valimiste korda muutma

President Kersti Kaljulaid kutsus oma riigikogu istungjärgu kõnes üles presidendi valimise süsteemi muutma ning riigikogule suuremat rolli andma.

Kaljulaid märkis, et kuigi presidendivalimised kulgesid täpselt nii nagu reeglid ette näevad, said need koos riigikoguga põhjendamatu avalikkuse kriitika osaliseks.

"Osa sellest kriitikast tulenes protseduurireeglitest, mis ei ole praeguse valimiskorra jaoks lihtsalt optimaalsed. Neid reegleid saab riigikogu vastavalt tajutud rahulolematusele kohendada ja ma loodan, et see saab tehtud," lausus Kaljulaid.

Näiteks võiks Kaljulaidi sõnul tõsta presidendikandidaatide registreerimise kuupäeva kuu või paar varasemaks.

"Et sel mõte oleks, peab siis olema nimekiri lõplik. Valijameeste kogus võitku see, kel rohkem hääli nendelt, kes oma hääle anda soovisid. Kes ei soovinud, on jäänud vabatahtlikult kõrvale – mis sest, et justkui tulnud saali kohale. See on nende valik ja nende õigus, aga see ei saa mõjuda valimistulemusele suuremal määral kui nende valik, kes on kandidaate kaalunud ja oma otsuse teinud. Ja kolmandaks – kohalikud omavalitsused väärivad suuremat esindatust valijameeste kogus," märkis Kaljulaid.

Presidendi sõnul saab sellise muutusega taastada presidendivalimiste protseduuri usaldusväärsuse rahva silmis.