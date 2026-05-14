Inimeste presidendieelistused Norstati küsitluses: Karis, Helme, Kaljurand
Kui valida saaks ainult kahe presidendikandidaadi vahel, siis toetaks 70 protsenti MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati küsitlusele vastanutest Alar Karist ning 15 protsenti Kersti Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand.
Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti Olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendikandidaat sügisel toimuvatel presidendivalimistel. Sellest tulenevalt küsis Ühiskonnauuringute Instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad – Alar Karist või Kersti Kaljulaidi.
Lisaks paluti vastajatel valida nimekirjast, kuhu olid koondatud meedias läbi käinud nimed, endale kõige sobivam presidendikandidaat.
Vastajatelt küsiti: "Kui valikus oleks kaks presidendikandidaati, siis kumba te eelistaksite?" 70 protsenti vastanutest eelistas Alar Karist, 15 protsenti Kersti Kaljulaidi ning 15 protsenti vastas "ei oska öelda".
Erakondliku eelistuse järgi eelistaks Karist Kaljulaidile 87 protsenti Isamaa, 86 protsenti Keskerakonna, 79 protsenti EKRE, 62 protsenti Parempoolsete, 55 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 52 protsenti Reformierakonna toetajatest. Kaljulaidi eelistaks 41 protsenti Reformierakonna, 39 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, 29 protsenti Parempoolsete, viis protsenti Keskerakonna, neli protsenti Isamaa ja kolm protsenti EKRE toetajatest.
Vastajatele esitati ka nimekiri võimalike presidendikandidaatidega ning paluti öelda, keda neist soovivad nad näha järgmise presidendidna.
Vastuste põhjal kujunes välja järgmine pingerida:
Alar Karis: 39,1 protsenti
Mart Helme: 10 protsenti
Marina Kaljurand: 6,7 protsenti
Kersti Kaljulaid: 5,1 protsenti
Jüri Ratas: 3,5 protsenti
Ülle Madise: 3,3 protsenti
Jonatan Vseviov: 2,8 protsenti
Jüri Luik: 2,7 protsenti
Indrek Neivelt: 2,4 protsenti
Urmas Paet: 2,3 protsenti
Allar Jõks: 1,7 protsenti
Indrek Tarand: 1 protsent
Sven Mikser: 0,8 protsenti
Kadri Simson: 0,8 protsenti
Janar Holm: 0,6 protsenti
Matti Maasikas: 0,6 protsenti
Tarmo Soomere: 0,5 protsenti
Ei oska öelda: 16,2 protsenti
Lisaks küsiti vastajatelt, kas nad toetavad Alar Karise jätkamist presidendina teisel ametiajal. 24 protsenti vastajatest ütles "ei" või "pigem ei", 67 protsenti "pigem jah" või "jah" ning üheksa protsenti vastas "ei oska öelda".
Norstati küsitlus viidi läbi 12. kuni 13. maini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1005 vastajat.
