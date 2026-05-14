Inimeste presidendieelistused Norstati küsitluses: Karis, Helme, Kaljurand

Kui valida saaks ainult kahe presidendikandidaadi vahel, siis toetaks 70 protsenti MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati küsitlusele vastanutest Alar Karist ning 15 protsenti Kersti Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand.

Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti Olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendikandidaat sügisel toimuvatel presidendivalimistel. Sellest tulenevalt küsis Ühiskonnauuringute Instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad – Alar Karist või Kersti Kaljulaidi.

Lisaks paluti vastajatel valida nimekirjast, kuhu olid koondatud meedias läbi käinud nimed, endale kõige sobivam presidendikandidaat.

Vastajatelt küsiti: "Kui valikus oleks kaks presidendikandidaati, siis kumba te eelistaksite?" 70 protsenti vastanutest eelistas Alar Karist, 15 protsenti Kersti Kaljulaidi ning 15 protsenti vastas "ei oska öelda".

Erakondliku eelistuse järgi eelistaks Karist Kaljulaidile 87 protsenti Isamaa, 86 protsenti Keskerakonna, 79 protsenti EKRE, 62 protsenti Parempoolsete, 55 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 52 protsenti Reformierakonna toetajatest. Kaljulaidi eelistaks 41 protsenti Reformierakonna, 39 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, 29 protsenti Parempoolsete, viis protsenti Keskerakonna, neli protsenti Isamaa ja kolm protsenti EKRE toetajatest.

Vastajatele esitati ka nimekiri võimalike presidendikandidaatidega ning paluti öelda, keda neist soovivad nad näha järgmise presidendidna.

Vastuste põhjal kujunes välja järgmine pingerida:

Alar Karis: 39,1 protsenti

Mart Helme: 10 protsenti

Marina Kaljurand: 6,7 protsenti

Kersti Kaljulaid: 5,1 protsenti

Jüri Ratas: 3,5 protsenti

Ülle Madise: 3,3 protsenti

Jonatan Vseviov: 2,8 protsenti

Jüri Luik: 2,7 protsenti

Indrek Neivelt: 2,4 protsenti

Urmas Paet: 2,3 protsenti

Allar Jõks: 1,7 protsenti

Indrek Tarand: 1 protsent

Sven Mikser: 0,8 protsenti

Kadri Simson: 0,8 protsenti

Janar Holm: 0,6 protsenti

Matti Maasikas: 0,6 protsenti

Tarmo Soomere: 0,5 protsenti

Ei oska öelda: 16,2 protsenti

Lisaks küsiti vastajatelt, kas nad toetavad Alar Karise jätkamist presidendina teisel ametiajal. 24 protsenti vastajatest ütles "ei" või "pigem ei", 67 protsenti "pigem jah" või "jah" ning üheksa protsenti vastas "ei oska öelda".

Norstati küsitlus viidi läbi 12. kuni 13. maini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1005 vastajat.