Riigikogu otsib lahendust teise lugemise järel sisulisi muudatusi saanud eelnõudele

Riigikogu vanematekogu hakkab kolmapäeval arutama, mida teha seaduseelnõudega, kuhu on teise lugemise järel tehtud sisulisi muudatusi, mida parlamendi kodukorra seadus teha ei luba. Üks sellistest on elektroonilise side seadus, mis keelustab Huawei seadmete kasutamise võrgus.

Riigikogu ei suutnud esmaspäeval mitu tundi vastu võtta alanud nädala päevakorda, sest opositsioon tõstis küsimuse eelnõudest, kuhu on kahe viimase lugemise - teise ja kolmanda - vahel tehtud kodu- ja töökorraseaduse vastaselt sisulisi muudatusi. Muudatusi võib teha, kui need on näiteks keelelised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäevaks oli kolmandale ehk viimasele lugemisele plaanitud näiteks elektroonilise side seadus, mis nägi ette Huawei seadmete keelustamist võrgus. Selle jõustumiskuupäeva muudeti enne kolmandat lugemist.

"On lihtsalt kuupäevad maha magatud, jõustumiskuupäevad, mis suvel tulid. Riigikogu erakorralisi istungeid kokku ei kutsutud, komisjonid korralikult ei töötanud, need jõustumiskuupäevad läksid mööda ja nüüd, kui sügisel kokku tuldi, siis leiti, et osades eelnõudes jõustumiskuupäevad on juba ebarealistlikud või osa möödas ja nüüd on vaja muuta," selgitas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Opositsioon hääletas riigikogu päevakorra maha ning parlament oli esmakordselt silmitsi olukorraga, kus neil polnud päevakorda, mille alusel töötada. Kokku kutsutud vanematekogu otsustas Huawei eelnõu päevakorrast välja võtta, mispeale riigikogu päevakorra kinnitas.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles, et Huawei eelnõusse tehtud muudatus polnud sisuline, vaid tehniline, sest eelnõu vastuvõtmisest rakendumiseni jäeti samasugune ajavahemik nagu varem kirjas oli. Tema hinnangul oli küsimus hoopis majandushuvides.

"Eeskätt on selle seaduse vastu kõige tugevamini olnud üks turuosalisi, Elisa, kelle võrkudes on hästi suur Huawei tehnoloogia osakaal, nii et neile on see ikkagi kümnete miljonite küsimus. Ja neid esindavad erinevad advokaadid ja suhtekorraldajad. Eks sealt tõenäoliselt nemad võib-olla avavad mõne sellise kihiseva joogi," kommenteeris Michal.

"Ei ole saladus, et meie fraktsioon sisu poolest suure tõenäosusega kolmandal lugemisel oleks selle eelnõu vastuvõtmist toetanud, nii et me ei protestinud mitte selleks, et olla selle vastu ja esindada mingisuguseid huve kellegi poolt," sõnas Seeder.

Huawei eelnõu võidakse menetlusest tagasi võtta.

"Üks teoreetilisi võimalusi on võtta see eelnõu tagasi ja uuesti esitada. See oleks aja kokkuhoiu mõttes isegi üks variant. Ja mina seda kuidagi ei välista, pigem soovitan seda teha," ütles Michal.

Riigikogu endine esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor ei mäleta, et varem oleks olnud vaidlusi, et riigikogus on eelnõudesse tehtud sisulisi muudatusi kahe viimase lugemise vahel. Nestori sõnul tohib siis parandada tehnilisi viperusi, mitte teha sisulisi muudatusi nagu seaduse jõustumise kuupäev.

"Kõik need vaidlused on vaja teise lugemise käigus maha vaielda, sest teise lugemise lõpus ei saa ka enam teha muudatusettepanekuid. See tähendaks, et keegi kuskil ikka omab õigust muudatusettepanekuid teha. See oleks ebaloomulik, et 101 riigikogu liikmel seda võimalust ei olnud, aga mingil saladuslikul käel on see võimalus suurem kui 101 rRiigikogu liikmel. Sellist olukorda demokraatias olla ei saa," kommenteeris Nestor.

Kahe viimase lugemise vahel muudetud eelnõudest esimene puudutas filmilinnaku lisamist riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja, see otsuse-eelnõu on vastu võetud. Kokku on selliseid eelnõusid neli, millest kaks on riigikogu menetluses.