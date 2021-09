Kallas soovitab Hiiumaal koroonapiirangud kaotada

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) tegi valitsuse teadusnõukojale ettepaneku arutada koroonapiirangute kaotamist Hiiumaal, kus on Eesti kõrgeim vaktsineerituse tase. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) jäi skeptiliseks selle suhtes, kas kõiki piiranguid on siiski võimalik ühes maakonnas ära kaotada.

"Tegin teadusnõukojale ettepaneku arutada võimalust kaotada Hiiumaal koroonaviiruse kontrollmeetmed. See tähendab, et Hiiumaal poleks siis enam vaja kontrollida inimeste tervisohutust ega ka kanda maske," kirjutas Kallas esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Kallas viitas oma ettepanekut põhjendades Hiiu maakonna kõrgele vaktsineerituse tasemele. "Hiidlaste seas on täiskasvanutest ennast vaktsineerinud juba 73,3 protsenti ning riskirühmade seas on see protsent veelgi kõrgem. Näiteks üle 60-aastate seas on end vaktsineerinud suisa 86,4 protsenti hiidlastest. See on väga tubli saavutus, kiitus aktiivsetele hiidlastele ja Hiiumaa tervishoiutöötajatele!" kirjutas peaminister.

"Juhul, kui kontrollmeetmete kaotamisega Hiiumaal ei teki uus koldeid, saaks sellist lähenemist kaaluda ka teiste maakondade puhul. Teadusnõukoda asub nüüd arutama, kas ja mis tingimustel see võimalik oleks," kirjutas peaminister Kallas.

Valitsuse pressiesindaja ütles ERR-ile, et kõigi eelduste kohaselt arutab valitsus neid küsimusi koos teadusnõukojaga neljapäeval.

Kiik: kõigi piirangute kaotamine või tekitada nakatumise transpordi

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik väljendas usutluses ERR-ile siiski kahtlust, kas kõiki piiranguid on siiski võimalik Hiiumaal ära kaotada.

"Kui räägime maakondlikest erisustest, siis on selliseid piiranguid ja meetmeid nagu näiteks maskikandmise nõue ühistranspordis või kaubanduskeskustes, mida on võimalik piirkondlikult lihtsamini rakendada ja on ka selliseid nagu näiteks suurte ürituste korraldamine Covid-tõendiga, kus on siiski vajalik üleriiklik lähenemine – et ei tekiks olukorda, kus mõnes maakonnas saab korraldada ilma Covid-tõendita üritusi ja teises tehakse sedasama Covid-tõendiga," rääkis Kiik. "Vastasel juhul me tekitame nakatumise transpordi maakondade vahel ja potentsiaalse riski uute kollete tekkeks."

"Aga suund iseenesest, et vaktsineerituse kõrgema hõlmatuse puhul piiranguid järk-järgult maha võtta on õige ja siin tuleb nüüd teadusnõukojal ja terviseametil hinnata, milliseid meetmeid on võimalik piirkondlikult rakendada ja milliseid mitte. Kõiki kindlasti ühe korraga maha võtta ei saa," ütles minister.

Kiik ütles, et valitsus hakkab ideed arutama oma neljapäevasel istungil. "See eeldab nii teadusnõukoja ja terviseameti hinnanguid ning tõesti kõigi nende küsimuste läbiarutamist, mis puudutab logistikat, mis puudutab milliseid meetmeid saab ja mis meetmed ei saa regionaalselt rakendada. Ja siis omakorda võimalik valitsusel selle põhjal otsustada, kas sellist teed minna või mitte," ütles ta.

Kiik rõhutas, et peamine eesmärk peaks olema jätkuvalt üle riigi võimalikult kõrge vaktsiinidega hõlmatuse saavutamine, vähemalt 70 protsendi tasemel kogu elanikkonnas ning 85 protsenti kaitstud riskirühmade hulgas.

Kiik ütles ka, et kolmapäeval korraldab riigikogu Keskerakonna fraktsioon teadusnõukojaga mõttevahetuse, millel osaleb tema ise, aga ka riigikogu esimees ja erakonna liider Jüri Ratas teemal, kuidas jõuda täielikult piirangutevaba ühiskonnani. "Ma usun, et sealt arutatust sünnivad konkreetsed mõtted ja ettepanekud, et mis oleks need sammud ja võimalused pandeemiast väljumiseks," ütles tervise ja tööminister.

Hiiumaal on terviseameti koroonakaardi andmeil vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 78,6 protsenti elanikest, sellele järgnevad Tartumaa 73,4 ning Jõgevamaa 68,9 ja Viljandimaa 68,7 protsendiga. Madalaim vaktsineerituse tase on Ida-Virumaal (49,98 protsenti), tagantpoolt teine on Valgamaa 59,3 protsendiga.