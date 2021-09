Valitsus arutab Hiiumaa piirangute alt vabastamist edasi

"Teadusnõukoda puudutas ka seda ettepanekut, et piirkondades, kus on vaktsineerimise tase kõrge, oleks võimalik kontrollimeetmetest loobuda. Eelkõige me räägime siis Hiiumaast," ütles Kallas.

Kallas rääkis, et Hiiumaa on tasemel, kus 73,64 protsenti täiskasvanud elanikkonnast on täisvaktsineeritud ja kõikidest Hiiumaa elanikest 64,5 protsenti.

"Kui me jõuame teatud tasemetele, siis ka teadusnõukoda oli nõus, et seal võiks nendest kontrollimeetmetest loobuda," lisas peaminister.

Valitsus jätkab arutelu piirangute üle neljapäevasel kabineti nõupidamisel.

Kallas tegi esmaspäeval teadusnõukojale ettepaneku arutada koroonapiirangute kaotamist Hiiumaal.