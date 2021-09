FBI dokumentide avaldamine tekitab 9/11 ohvrite lähedastes uusi küsimusi

New Yorgi 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutes hukkunute perekondade hinnangul selgub hiljuti avalikustatud USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) dokumendist, et Saudi Araabia valitsusametnikud olid lennukikaaperdajate kaasosalised.

Järgmise poole aasta jooksul peaks ilmavalgust nägema mitu FBI uurimisega seotud dokumenti, mis võivad riigi osalust veelgi kinnitada.

Rünnakus osalenud 19 al-Qaeda terroristi seas oli kokku 15 Saudi Araabia kodanikku.

16-leheküljeline dokument on seotud Föderaalse Juurdlusbüroo 11. septembri terrorirünnakute uurimisega, mis keskendus kahele lennukikaaperdajale, kes elasid California osariigis. Sellest selgus, et mehi aitas nii reisimise, rahastuse kui ka elukoha leidmisega Omar al-Bayoumi, kes oli väidetavalt Saudi Araabia tudeng, kuid FBI hinnangul hoopis luureametnik.

"Ei ole kahtlust, et Saudi Araabia kodanikud aitasid plaanida ja ellu viia 11. septembri kohutavaid rünnakuid. Kui palju oli sellega seotud Saudi Araabia valitsus, on endiselt hägune," ütles USA esindajatekoja liige, vabariiklane Tony Gonzales.

Rünnakutes hukkunud inimeste lähedased leiavad, et kuigi avaldatud dokumenti on märkimisväärselt kärbitud, siis võib sealt selgesti välja lugeda, et Saudi Araabia valitsusametnikud olid terroristide kaasosalised.

Endine FBI töötaja Danny Gonzalez eeldab, et terroristidel oli USA pinnal lausa toetusvõrgustik.

"19 kaaperdajat ei saa iseseisvalt toime panna 3000 inimese massimõrva. Selle mõistmiseks ei pea olema 26-aastase kogemusega FBI agent," ütles Gonzalez.

President Joe Biden andis ülemöödunud nädalal FBI-le korralduse avaldada kuue kuu jooksul rohkem dokumente, mis on seotud 11. septembri terrorirünnakute uurimisega. Hukkunute perekonnad palusid presidendil seda teha juba pikemat aega. Eriti need, kes on Saudi Araabia kohtusse kaevanud.