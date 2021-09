Biden kaitses taas Afganistanist taandumist

President kaitses 11. septembri terroriaktide mälestuspäeval taas Afganistanist taandumist, mis on saanud rahvusvahelise kriitika osaliseks ning möödus kaoses ja ohvritega.

"Kas Al-Qaeda võib tagasi (Afganistani) tulla?" küsis Biden. "Jah. Aga teate mida, ta on juba tagasi mitmes kohas."

"Mis strateegia oleks õige? Me peaksime igasse kohta, kus Al-Qaeda on, tungima ja oma sõdureid seal hoidma?" lisas president.

Bideni sõnul on alati olnud vale arvata, et Afganistani on võimalik sisulisel tasandil ühendada.

Ameeriklased saavutasid Afganistanis oma põhieesmärgi, kui eriväelased tapsid Al-Qaeda asutaja Osama bin Ladeni 2011. aasta 2. mail Pakistanis, ütles Ühendriikide president.

USA sõjaväeoperatsioon Afganistanis algas pärast 11. septembri terrorirünnakuid 2001. aastal, mille korraldas Al-Qaeda.

Joe Biden alustas laupäeval mälestusüritustel käimist Manhattanis, kus viidi läbi osa terrorirünnakutest.