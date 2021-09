Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast" Ahti Asmann

"Me veel ei tea, kaua tohib kasutada sisepõlemismootoreid, me ei tea, kas loomakasvatust peetakse kliimale ohuks või mitte, me ei tea, kas metsa majandamine on lubatud või mitte. Praegu tehakse otsuseid, mis mõjutavad põhjalikult meie elu ja valikuvõimalusi kümnendeid, kuid arutelu rohepöörde sisu üle pole isegi alanud. See ei tohiks nii olla," kirjutas Asmann eelmisel nädalal.

Saatejuht on ajakirjanik Anvar Samost. "Otse uudistemajast" on hiljem ERR.ee veebis järelvaadatav.