Hispaania kasutab tarbijate toetamisel energiafirmade kasumit

Hispaania valitsus teatas esmaspäeval elektri hinna erakorralisest langetamisest. Samuti lubas Sanchez suunata energiaettevõtete kasumi elektri hinna langetamiseks.

"On vastuvõetamatu, et energiaettevõtted saavad kasu elektri kõrgematest turuhindadest," ütles Sanchez.

"Me võtame need erakordsed kasumid, mida energiaettevõtted teenivad. Me jagame need tarbijatele. Samuti langetame elektriaktsiisi 5,1 protsendilt 0,5 protsendile," lisas Sanchez.

Augustis oli elektri hind Hispaanias 7,8 protsenti kõrgem kui juulis. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga kasvas elektri hind aga lausa 35 protsenti.

Elektri hind on viimasel aastal kasvanud terves Euroopas.