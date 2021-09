Sakslased otsustavad parlamendivalimistel rohepöörde sisu

Saksamaa lähenevate parlamendivalimiste üks suur teema on rohepööre. Kuigi tegemist on suure tööstusmaaga, on valdav osa sakslastest ja Saksamaa poliitilistest parteidest veendunud, et see tuleb ära teha. Küsimus on selles, kuidas täpselt.

Cottbusi linnakeses Saksamaal Poola piiri lähedal tuksub õhtune elu kohvikute ja jalutajatega. See on Lausitzi ehk eesti nimega Lusaatia piirkonna keskus, mis meenutab meie Ida-Virumaad selle poolest, et kaua aega on siinsele rahvale leiva lauale toonud energeetika ehk siin pruunsüsi. Ajad muutuvad ja 2038. aastaks paneb Saksamaa kõik söekaevandused kinni, rohepöördele hoo andmine on ka seekordsete valimiste suur teema, vahendas "Välisilm".

Alates 1990. aastatest on piirkonna energeetikatööstuses töö kaotanud ligi 70 000 inimest, jäänud on 16 000 töötajat. Poliitikud otsivad lahendusi, kust tuleks edaspidi elekter stepslisse, kus leiaksid töö inimesed ja mida ette võtta kaevandusaukudega maastikul.

Saksamaa parlamendi liige, sotsiaaldemokraat Ulrich Freese plaanib vana energeetikatööstuse ala avada inimestele. Näiteks on plaaniks teha vana kaevanduse järv elanikkonnale ligipääsetavaks. "Siin saab hiljem paadiga sõita, suurte ja väikeste laevadega. See järv on seotud teise järvega, nii saab sõita järgmise kaevandusjärveni. Samal ajal rajame me siia hotelli, tekivad õppekohad ja veinitootmine. Me hakkame siin tootma veine, mis mõne aasta pärast ei erine itaalia või prantsuse või mis iganes veinidest," rääkis Frese.

Pikalt energiatööstuse probleemidega tegelenud Freese seekord enam Bundestagi ei kandideeri. Ta ütleb, et mitte midagi tehes võib kliimakatastroof kallimaks minna kui rohepöörde pingutused. Saksamaa üritab leida uued tehnoloogilised lahendused ja ühtlasi siia piirkonda uut tööstust ja töökohti tuua.

"Meil on siin keemiatööstus, mida me alal hoiame ja üles ehitame ning mis ka energiapöördesse panustab. Meil seisab siin paberivabrik ja meil on kavas rajada suur raudteesõlm, tehnoloogiakeskus ning meditsiinihariduskeskus meie ülikooli juurde. Ja me lähtume sellest, et Tesla Berliini kõrval saame ka meie siin autotööstuse käima panna," rääkis ta.

Samasugustest püüetest räägib ka kristlike demokraatide ridadesse kuuluv Brandenburgi liidumaa minister Guido Beermann.

"Lausitzi jaoks eriti tähtis teema on see, et me seda kompetentsi, mis siin energeetika vallas on, kasutaksime uute energiakandjate jaoks. Näiteks peaks Lausitz muutuma eriti oluliseks paigaks, kus töötatakse välja uusi lahendusi vesiniku tootmiseks. Aga me töötame ka selle nimel, et Lausitzis muid uusi tehnoloogiaid just energeetikas arendatakse, märksõna on PtX. Samal ajal on Brandenburg saanud suurt tähelepanu tänu investor Elon Muskile Teslast, kes ehitab siia suurimat autotööstust Saksamaal," sõnas Beermann.

Eelmistel Brandenburgi liidumaa parlamendi valimistel sai sotsiaaldemokraatide järel teise koha parempartei Alternatiiv Saksamaale, kelle reklaame ka praegustel valimistel on piirkonnas rohkem näha kui mitmel pool mujal. Söetööstuse kinnipanekul on kindlasti oluline roll rohepöörde vastase erakonna populaarsuses.

Tööpäeva lõpus Grossräscheni asulas leiab rahvast eelkõige toidupoe ümbruses. Uwe Thiele käib seal veel vaid tuttavatel külas. Tema on üks neist, kes kaevanduse sulgemise järel töö kaotas, pidi ümber õppima ja sadade kilomeetrite kaugusele Nürnbergi kolima.

"Keskkond näitab meile, et nii enam edasi ei saa minna. Palju, millest rohelised räägivad, on tähtis, aga nad nõuavad liiga palju. Tuleb edasi minna, aga mitte ühe hoobiga kõike teha, nii ei saa, see peab toimuma aeglaselt, inimesi tuleb veenda. Loodus näitab, mis me valesti teinud oleme ja nüüd on aeg vaadata, millise partei me valime. See on keeruline, see on tõesti keeruline. Mõni tahab liiga kiiresti, teine liiga aeglaselt edasi liikuda. Aga me peame midagi tegema. Sinna pole midagi parata," rääkis Thiele.

Milliste sammudega nad tahavad rohepöördega edasi minna, sellest saavad saksa valijad peagi valimiskasti juures märku anda.