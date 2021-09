AK: äpitaksode nõudlus on märkimisväärselt kasvanud

Võrreldes kevadega on äpitaksode nõudlus märkimisväärselt hinda kergitanud. Bolt kinnitab, et põhitariif on jäänud samaks, kuid hinda kergitavad suurema nõudluse ajal rakenduvad hinnakordajad.

Sageli Bolti töölesõitmiseks kasutav Alina näitas "Aktuaalsele kaamerale" oma arveid, millest on näha, kuidas sõit kallines ühe kuu jooksul kaks ja pool korda.

"Ma sõitsin sisuliselt iga päev juunis ja mais tööle kusagil kella 10-11 paiku ja alguses olid hinnad kusagil kaks kuni kolm eurot ja mind see rahuldas, kuna sõita sai ruttu, odavalt ja mugavalt. Kusagil juuni keskel märkasin, et hinnad hakkasid osaliselt tõusma ja olid kuuest kuni kümne euroni. See tähendab, et kõige suurem summa oli 12 eurot viie- või kuueminutilise sõidu eest. See on väga kallis ja ebamugav," rääkis Alina.



Alina sõnul täheldavad hinnatõusu kõik tuttavad, kes äpitaksosid kasutavad. Kusjuures sõit on läinud kallimaks ka Bolti konkurendi Yandeks taksoga.

Bolti sõiduteenuse juht Eestis Eva Liisa Rikkas ütles, et Bolti äpitakso hinnad ei ole viimasel ajal tõusnud. "Küll aga näeme me suuremat nõudlust alates kevadest, kui lõppesid piirangud. Kliente on väga-väga palju, liikumist on rohkem," lausus Rikkas.

Nõudlus väljendub näiteks ooteaegade pikenemises või odavama klassi autode raskemas saadavuses, ütles Rikkas. Kõrgendatud nõudlus aga tõstabki hinda.

"Kõrgendatud nõudlust näeme tipptundidel, hommikused, õhtused tipptunnid, samuti nädalavahetused, suurüritused, ilm kindlasti. Kui on väljas vihmane või tuuline, siis näeme ka et nõudlus kasvab," ütles Rikkas.

Nõudluse rahuldamiseks ootab Bolt oma platvormile uusi juhte, ütles Rikkas. Tegelikult on nõudlus kõrge ka tavataksode osas ja äpitaksode hinna on üles viinud n-ö dünaamiline hinnastamine, ütles Tulika Takso juht Mait Mäesalu.

"See tähendab seda, et kui on tipptund, siis sa võid panna kordaja peale. Kui muidu on võib-olla meist tsipa jätkuvalt odavam äpitaksondus, siis tipptunnil võib selgelt öelda, et Tulika on väga konkurentsivõimeline. Kui võrrelda kevadega, siis augustis oli ligi kaks korda rohkem sõite kui oli kevadel. Hetkel on turg ikkagi väga hästi taastunud," sõnas Mäesalu.

Sügisel võib eeldada nõudluse kasvu jätkumist, ütles Mäesalu.