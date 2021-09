Suurbritannia alustab koroonavaktsiini kolmanda doosi süstimisega

Valitsuse teatel pakutakse lisadoosi üle 50-aastastele, keda Suurbritannias on 32 miljonit, vahendas "Aktuaalne kaamera". Eelmisest doosist peab olema möödas kuus kuud.

Kõigepealt saavad vaktsiinisüsti tervishoiu- ja hooldekodude töötajad. Valitsuse teatel ei süstita AstraZeneca vaktsiini, vaid Pfizeri või Moderna oma.

Järgmisest nädalast on Suurbritannia koolid valmis vaktsiini andma ka 12- kuni 15-aastastele. Vastavalt programmile saavad nad vaid ühe süsti ja sellele peab heakskiidu andma lapsevanem.

"Viimane statistika näitab, et ligi 99 protsenti koroonasurmadest selle aasta esimesel poolel oli seetõttu, et inimesed ei olnud saanud mõlemat vaktsiinidoosi. See näitab, kui oluline on vaktsineerimisprogramm. Selle laiendamine aitab meil kaitsta veelgi rohkem inimesi. Ligi kuus miljonit inimest, kes on vanemad kui 16, on jäänud vaktsineerimata. Mida rohkem inimesi on vaktsineerimata, seda suurem on auk meie kollektiivkaitses," rääkis Briti tervishoiuminister Sajid Javid.