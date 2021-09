Kiik: Eesti plaanib laenata Jansseni vaktsiine

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et Eesti plaanib laenata Jansseni vaktsiini teistelt riikidelt ning avaldas lootust, et neljapäeval teatab valitsus, millistel tingimustel on võimalik Eestis piirangutest loobuda.

Tanel Kiik rääkis ERR-ile, et augustis ja septembris ei ole Jansseni vaktsiini Eestisse tulnud. Seepärast on asutud läbirääkimisi pidama teiste Euroopa Liidu riikidega, et neilt vaktsiine saada.

"Eks see sõltub riikide võimekusest ja valmisolekust seda pakkuda, aga me räägime mõnekümnest tuhandest vaktsiinidoosist," vastas Kiik küsimusele, kui palju vaktsiine loodab Eesti teistelt riikidelt saada.

Kiik lisas, et vaktsiine soovitakse ajutiselt laenata ning hiljem tulevatest tarnetest vaktsiinid tagastada.

"On oluline, et ka tootja omapoolseid tarneid alustaks, sest lepingujärgselt on Eesti soetanud 300 000 Jansseni vaktsiinidoosi, millest seni on Eestisse jõudnud 46 000," selgitas ta praegust olukorda.

Kui Soome valitsus võttis vastu koroonastrateegia, mille kohaselt plaanib riik loobuda koroonapiirangutest siis, kui 80 protsenti vähemalt 12-aastastest elanikest on kahe doosiga vaktsineeritud, siis Tanel Kiige sõnul konkreetseid numbreid Eesti valitsusel veel ei ole.

Küll aga kinnitas Kiik, et valitsuse neljapäevasel kabinetiistungil arutletakse ka koroonateemal.

"Vaatame üle nii-öelda valgusfoori erinevad riskitasemed ja kuulame ära teadusnõukoja arutelud teemal, kuidas ja millal võiksime meie jõuda piirangutevaba ühiskonnani," rääkis ta.

Kiik ütles, et ettepaneku, kui palju inimesi peaks olema vaktsineeritud piirangutest loobumiseks, esitab teadusnõukoda valitsusele neljapäeval.

Lisaks teadusnõukoja mõtetele pidas Kiik oluliseks ka valitsuskabineti liikmete ettepanekuid.

"Valitsuskabinet saab omakorda anda hinnangu ja tunnetuse, milline see nii-öelda eesmärk peaks olema, võttes arvesse riskirühmade kaitset, üldelanikkonna vaktsineeritust, aga ka seda, kui palju on tegelikult meil haiguse läbi põdenud inimesi," rääkis ta.

Kiik avaldas lootust, et konkreetsed numbrid ütleb valitsus pärast oma neljapäevast istungit ka välja.