Uuel aastal asendab riik viiruse tuvastamisel PCR testi antigeeni testiga

Soome teatas teisipäeval, et muudab koroonaviiruse testimise strateegiat, sest massiline testimine koormab liiga palju tervishoidu ja võib vähendada tervishoiuteenuste kättesaadavust.

"Mina hea meelega vaataks praegu, kuidas soomlastel läheb. Mingis osas me juba täna saaksime testimist koomale tõmmata," sõnas terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. "Pikemas perspektiivis on riigile odavam ja tervishoiusüsteemile vähem koormavam, kui me lähme sellisest ulatuslikust PCR testimisest üle näiteks rohkem antigeeni kiirtestimisele."

Härma sõnul on praegu olemas väga tundlikud antigeeni kiirtestid, mida kasutatakse juba nii perearstide juures kui ka haiglas. Eestis testitakse praegu peamiselt haigustunnustega inimesi või vaktsineerimata lähikontaktseid.

Tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul saavad uuel aastal olema reeglid nii või naa teistsugused. "Üha rohkem me hakkame keskenduma antigeeni testide kasutamisele ja muudele sellistele kiirematele meetoditele, et järkjärgult vähendada testimise ajalist ja tööjõukulu, aga rahalist kulu ühiskonnale," ütles ta.

Kiige sõnul jääb ekspertide otsustada, kas antigeeni testi positiivse vastus kontrollitakse hiljem üle PCR testiga. Eestis on koroonapandeemia ajal tehtud üle 1,8 miljoni PCR testi.

"Summad, mis sinna on kulunud, on 100 miljoni [euro] suurusjärgus, kui lugeda kõik testimised kokku, siis isegi üle selle. Me eesmärk on kindlasti, et see summa muutuks kümnetest miljonitest märkimisväärselt väiksemaks," sõnas Kiik.

Eelmisel nädalal kolmekordistus nakatumine koolides ning Härma sõnul kasvab see veelgi, sest koolides testitakse kõiki lapsi. Ka neid, kel puuduvad haigustunnused. Nii laiaulatuslik testimisega jätkatakse vähemalt septembri lõpuni.

"Et reaalselt aru saada, kas see testimise poliitika aitab aeglustada praegu viiruse levikut olukorras, kus pooled Eesti inimesed veel on vaktsineerimata ja nende vaktsineerimata inimeste seas paratamatult haiglaravi vajadus on suurem," sõnas Härma.

Esimesed andmed nii ulatusliku testimise testimise mõttekusest koolides selguvad selle nädala lõpus, otsus laustestimise jätkamise kohta langetakse septembri lõpus.