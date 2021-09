Terviseamet kontrollis Tallinna toitlustusasutustes koroonapassi küsimist

Kokku kontrolliti neljapäeval üheksat toitlustusasutust, mis leiti juhusliku valiku teel, reidid hakkavad toimuma regulaarselt. COVID-tõendi kontrolli kohta küsiti teenindajatelt ja külastajatelt.

Ühes Rotermanni kvartali söögikohas väitis külastaja, et temalt COVID-tõendit ei küsitud.

"Ülejäänud isikutel oli dokumente kontrollitud ja ühel isikul, ilmnes, et ei olnud. Selle põhjal alustasime haldusmenetluse ja võtsime teadmiseks, et siin see probleem oli ja teeme uue pistelise kontrolli. Järgmisel korral järgneb väärteomenetlus," lausus PPA Põhja-Tallinna piirkonnagrupi vanem Martin Kreitsman.

Pikemalt peatusid terviseameti ja politseiametnikud veel ühes sama kvartali söögikohas.

"Suuri probleeme ei olnud. Olid püsikliendid, kelle käest ei olnud küsitud COVID-passi, aga juhataja kinnitas meile, et nad teavad, et neil COVID-pass on olemas. Soovitasime neil veel rohkem veenduda selles järgmine kord, et ei tekiks segadusi. Hetkel jätkasime menetlust. Tuleme ja kontrollime lihtsalt uuesti," ütles terviseameti vaneminspektor Raul Sarri.

Terviseameti kriisistaabi juhi asetäitja Kalle Kitsing ütles, et üheks põhiliseks probleemiks oligi COVID-tõendi mitteküsimine püsiklientidelt. Kitsing ütles, et tõendit peab iga kord küsima. Reidi tulemustega jäi ta üldjoones rahule.

"Terviseameti põhja regionaalosakond alustas viit riikliku järelevalve menetlust, millest kolm lõpetas. Kahe osas menetlus jätkub ja politsei- ja piirivalveamet siis tegi nelja ettevõtte suhtes omad toimingud," lausus Kitsing.

Kitsing ütles, et selliseid toitlustusasutusi, kus COVID-tõendisse tõrjuvalt suhtutakse, neljapäeval ei kohatud. Sellistel juhtudel võib riiklik järelevalvemenetlus lõppeda kas ettekirjutuse või sunniraha nõudega.