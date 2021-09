Hollandlased protestivad uue koroonapassi nõude vastu

Uus koroonapassi või negatiivse testitulemuse näitamise nõue hakkas kehtima samal ajal, kui riik kaotas peaaegu kõik sotsiaalse suhtlusvahemaa meetmed, vahendas Reuters.

Näomaskide kandmine jääb jätkuvalt kohustuslikuks ühistranspordis, kuid õpilased ja õpetajad ei pea neid koolides enam kandma. Samuti kaotati avalikus kohas pooleteisemeetrise suhtlusvahemaa hoidmise nõue.

Haagis kogunes passi vastu protestima sadu inimesi, et marssida läbi kesklinna.

Koroonapassi nõudmine on toonud kaasa majutussektori kriitika. Hollandi majutussektori liidu teatel näitab küsitlus liikmete seas, et enam kui 40 protsenti baari- ja restoraniomanikest ei kavatse klientidelt vaktsineerimistõendit küsida. Liit märkis, et paljud ettevõtted näevad koroonapassi nõudmist poliitilise vahendina, mille eesmärk on inimesi vaktsineerima õhutada.

"Seda pole mitte üksnes võimatu täide viia, vaid kahjustab ka finantsiliselt sektorit, mis on just hakkamas taastuma," tõdes liit.

Koroonapassi tutvustamine tõi kriitikat ka peaministri kohusetäitja Mark Rutte valitsuse seest. "Kui me jõuame ühiskonnani, kus me peame üksteist kartma juhul, kui meil pole näidata tõestust, siis see paneb tõesti kukalt kratsima ja küsima: kas see on suund, kuhu me tahame minna?" kommenteeris asemajandusminister Mona Keijzer.

Hollandis on 72 protsenti rahvastikust saanud vaktsineeritud koroona vastu vähemalt ühe doosiga.