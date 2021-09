KRA sõnul pole vaktsineerimisest keelduvate ajateenijate arv suur

Oktoobris kutsutakse ajateenistusse 1200 kutsealust, kes kõik peavad olema saanud vähemalt ühe süsti vaktsiini. Kaitseressursside amet (KRA) ennustab, et kutsealuste hulgas pole vaktsineerimisest keeldujate arv suur.

Oktoobri kutsealused peavad olema saanud vähemalt ühe süsti. KRA saatis teavituskirja 900 oktoobri kutsealusele, kellest 600 vastas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nendest 100 vastas, et nad keelduvad vaktsineerimast. Pooled ülejäänutest ütlesid, et nad on vaktsineeritud ja poolte kohta info puudub," ütles KRA kaitseväekohuslaste osakonna juhataja Merle Peedoson.

Eelmise kutsumise eel KRA vaktsineerimise andmeid ei kogunud. Amet ennustab, et vaktsineerimise vastaste hulk kutsealuste hulgas pigem väheneb.

"Hindame, et umbes 100 võib-olla ongi neid, kes lõpuks ei lähe vaktsineerima. See arv ikkagi ajas võiks olla kahanev," ütles Peedoson.

Need, kes kirjale ei vasta, jäävad sügisel ajateenistusse kutsutute nimekirjast välja. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem on öelnud, et nad siiski saavad kutse järgmisel korral. Mis saab neist, kes ka siis süstist keelduvad, pole veel selge.

Riigikaitselaagris leidis "Aktuaalne kaamera" kümme koolikaaslast, kes otsustasid koos ajateenistuses ära käia - neist peaaegu kõik liikursuurtükkidel, mis veel isegi väkke jõudnud pole. Nemad arvasid vaktsineerimise kohustusest ajateenijate jaoks nii:

"Kuigi ma arvan, et inimesel peaks olema õigus oma tervise üle ise otsustada, siis kaitsevägi on koht, kus peab kindlustama selle, et ei teki koldeid," ütles Jaagup Randi.

"Kõik faktid ja teadus näitavad, et see on vajalik ja kaitsevägi ei tohiks mõttetuid riske võtta," sõnas Siim Mattias Mae.

"Kui sa oled vaktsineeritud, on sul palju rohkem võimalusi," ütles Karl Henrik Tiko, kes oleks enda sõnul end vaktsineerinud ka siis, kui poleks ajateenistusse läinud.

"See ei peaks olema kohustus, sest läbi selle, kui keegi keelduks, me kaotaksime oma riigi õilsaid teenijaid ja kaitsjaid," ütles aga Frederik Saal.

"Kui me läheme 11 kuuks enda kaaslastega kaitseväkke, siis me peaks hoidma ennast kui ka oma kaasrahva tervena," rääkis Gerhard Kein Ivo Virolainen.

"Kaitseväes on vaja liikuda ja et liikuda, on vaja olla terve," sõnas Erm Robert.