Kaitseväest on lahkunud 36 vaktsineerimisvastast

Kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi kehtestatud vaktsineerimisnõude tõttu on kaitseväest lahkunud 36 inimest, kes ei ole soovinud ennast COVID-19 vastu pookida.

"Tänase seisuga on kaitsevägi ametist vabastanud 36 inimest, kes ei esitanud COVID-19 viiruse vastase vaktsineerimise alustamise, vaktsineerimiskuuri läbimise või COVID-19 läbipõdemise tõendit. Nendest 22 olid tegevväelased ja 14 tsiviiltöötajad," ütles kaitseväe peastaabi pressiohvitser, leitnant Taavi Laasik reedel ERR-ile.

Tema sõnul on kaitseväe rohkem kui 4000 töötajast ja teenistujast praeguseks 98 protsenti vaktsineerimiskuuri läbinud või seda alustanud.

"See näitaja on kuni 30 protsenti parem riigi vastavat näitajast. Kaitseväe töötajad ja teenistujad mõistavad COVID-19 vastase vaktsineerimise vajalikkust kaitseväe põhiülesannete täitmise tagamiseks ning on tänaseks päevaks juba vaktsineeritud või vaktsineerimiskuuriga alustanud," lisas Laasik.

Kaitseväe peaarsti, kolonelleitnant Targo Lusti sõnul võimaldab kõrge vaktsineerituse tase kaitseväel kevadega võrreldes märksa tõhusamalt tegutsed.

"Pea kõigi kaitseväe inimeste vaktsineeritus peegeldub näiteks kevadega võrreldes selgelt ka tunduvalt väiksemates uute nakatumiste arvus. Tänase seisuga on kaitseväes 45 nakatunut ja isolatsioonis kokku 50 inimest. Kevadel, teise laine tipphetkel oli nakatunuid 269 ja isolatsioonis kokku 1201 isikut," ütles Lusti. "Väga oluline teenistuse korraldamise seisukohast on, et vaktsineeritud ei pea enam lähikontaktsuse puhul isolatsiooni jääma," lisas ta.

Riigi ja kaitseväe koroonanäitajate võrdlus. Autor/allikas: Kaitseväe peastaap

Laasik tõi esile, et ajateenijate kõrge vaktsineerituse tase on taganud tingimused üksuste väljaõppe plaanipäraseks korraldamiseks. "Ka järgmisel nädalal alustavad teenistust ainult ajateenijad, kes on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud, mis aitab kindlustada väljaõppe plaanipärase korraldamise ning kaitsevalmiduse säilimise," ütles pressiohvitser.

"Kaitseväe eesmärgiks on tagada ohutu töökeskkond kõikidele oma teenistujatele ja töötajatele ning hoida riigi kaitsevõimet. Kaitsevägi lähtub sellest oma tegevuse juures nii praegu kui tulevikus," ütles Laasik.