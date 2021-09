Kümned koorid üle Eesti koristasid koduümbrust laulu saatel

"Minu meelest on see üks väga tore mõte, et kõigepealt laulda ennast rõõmsaks ja siis minna ühiselt ka veel koristama. See oli päris tore, laulmisest on tõepoolest olnud väga palju puudust, meil ju proovid said alles sügisest uuesti käima," rääkis Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoorivanem Maia Kivisaar.

"Tunne on imeline. Seepärast, et kõigepealt sai mõnusasti laulda tuju heaks ja nüüd saab maailmale ka head teha. See annab hästi palju juurde, et ei alusta mitte sellise väsimuse ja tülpimusega seda tööd vaid rõõmuga," rääkis Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi noortekoori laulja Emma-Katrina Siigur.

Naiskoor korrastas laulurahvale kohaselt Eesti rahva muuseumi ümbrust, kus asuvate laulupeokivide juures süüdati 2019. aastal laulupeotuli.

"Aga mida me leidnud oleme, näete lapsed leidsid lõkkeplatsi mis on maha jäetud. Siis koerte jooksutamise kaikad leidsime. Kommipabereid, ikka see mis tavaliselt lendu läheb ja nad ei märkagi seda," kirjeldas koorilaulja Karmen.

Kuigi Eesti Rahva Muuseumi ümbrus paistis võrdlemisi puhas, siis sama ei saanud paraku öelda õpilased oma kooliümbruse kohta. Nemad leidsid koolihoovist sisuliselt ühe suure prügiaugu.

"Võib olla, et inimesed lihtsalt toovad siia oma vana prügi millega ei viitsi tegeleda ja visataksegi sinnasamasse auku, kust me nad leidsime. Kooli ees kõik on ilusti puhas, aga oodata sellist tulemust ei saanud," rääkis Siigur. "Hästi palju tundeid on selle kohapealt, et lõbus on inimestega midagi koos teha ja loodusele head, aga kurb on vaadata et inimesed ei tegele oma tagajärgedega, ei hooli ja ei vastuta," lisas ta.