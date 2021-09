Koodikool plaanib populaarsuse tõttu järgmisel aastal suuremat vastuvõttu

Koodikooli koolimajas õpetajaid ei ole ja kõik ülesanded antakse kaheaastase õppeaja käigus distantsilt.

3300 kandideerijast pääses katseperioodile 600, kellest praktikal põhinevale kaheaastasele õppetööle valiti 215. Ingliskeelse õppekeelega koolis on õppijate keskmine vanus 27 aastat ning kolmandik õppuritest on naised.

"Ma ootan uusi teadmisi, ma ootan, et ma isiklikult areneksin siin hästi palju. Ootan, et see kõik tuleks väga lõbus kogemus, hoolimata sellest, et see saab kindlasti olema väga raske ja katsumusterohke," rääkis kooli õppur Hanna Kass.

"Minu arvates on see kool suurepärane ning ta suudab pakkuda palju võimalusi tulevikuks, sealhulgas IT alal tegutsemiseks. Ma arvan, et see kool on hea koht õppimiseks," rääkis õppur Gunta Klava.

Õpilase Deniss Orlovi sõnul on koolil suur potentsiaal. "Mu soov on hakata tegema äriga ja õppida tundma start-up'ide valdkonda põhjalikumalt, kuid inkubatsioonikeskkondadesse on pääseda keeruline ja siia õppima saamine oli mulle lihtsam," rääkis ta.

Esialgu pidi ettevõtjate eestvedamisel ja riigi toel asustatud õppe- ja elamiskulude vabas koolis õppetöö algama Jõhvis asuvas endises telefonikeskjaamas, kuid selle renoveerimine on veninud. Ka soov alustada õppetööd Jõhvis esimese õppeaasta keskel luhtus.

"Koroonaajal ehitamine võtab rohkem aega. Meil on ikka kolida plaan kooliga Jõhvi ja ehitustööd ka juba vaikselt käivad. Aga me ei tahtnud selle pärast lükata kooli algust edasi, sest kool pole seotud betooniga, seda enam, et õpilased oli olemas. Leidsime head ruumid Sillamäel Ida-Viru kutsehariduskeskuses, kes meid rõõmuga vastu võttis, ja esimese õppeaasta saame siin koos nendega veeta," rääkis kooli juhataja Karin Künnapas.

Kuna huvi IT-kooli vastu oli oodatust suurem, plaanitakse järgmisel aastal vastu võtta 400 uut õpilast.