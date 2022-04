Jõhvi IT-kool plaanib laieneda üle Eesti

Praktiliste ülesannete lahendamisel rajanevat veebipõhist õpet pakkuva koodikooli õpilased on esimesel õppeaastal olnud ajutisel pinnal Sillamäel. Jõhvi ehitatav koolimaja peaks valmis saama oktoobris. Lisaks on koolil plaanis avada uuel aastal väiksemaid, 30-50 õpilasega filiaale Eesti eri paikades.

"Me oleme suhelnud nii Võru, Paide, Pärnu kui ka mõne teise linnaga ja kui veel keegi on huvitatud, võib võtta meiega ühendust. Me leidsime, et see on hea viis, kuidas pakkuda seda õppimisvõimalust üle Eesti," ütles kood/Jõhvi kaasjuht Karin Künnapas.

Õpilastele meeldib tasuta õpet pakkuv kaheaastase programmiga koodikool, sest seal on palju praktilist õpet. Lisaks meelitab IT-valdkond sellega, et tööd on palju.

"Tööpakkumisi on palju ja õpilased on raske valiku ees, kas jätkata õppimist või minna tööle. Aga kuna koolis saab uusi teadmisi siiski rohkem kui tööl, siis seni oleme püsinud koolis," ütles pealinnast Ida-Virumaale õppima tulnud Margarita Zahharova.

Ingliskeelse õppekeelega programmeerimiskoolis on võimalik valida eri õppevormide vahel. Esimene õppeaasta on näidanud, et edukamad on need, kes viibivad rohkem aega õppekeskuses, lahendades ülesandeid koos teiste õpilastega.

"Võtsime vastu 217 õppijat, praeguseks on neid jäänud veidi üle 170. Ma ütleks, et see väljakukkumine on täiesti normaalne, sest meil on omamoodi õppemetoodika, mis kõigile ei pruugi sobidagi. Ja mida me nägime esimesel õppeaastal, et enamik, kes otsustasid koolist lahkuda, olid need, kes õppisid kaugelt. Meil saab õppida nii koolis kohapeal kui ka kodus," rääkis koolijuht.

Kood/Jõhvi teises lennus õppima asumiseks saab avaldusi esitada mai lõpuni ja plaan on vastu võtta kuni 400 uut õpilast.