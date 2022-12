Jõhvi IT-kooli maja sai valmis

Aasta tagasi ajutisel pinnal Sillamäel tööd alustanud ingliskeelse õppekeelega IT-kool kood/Jõhvi kolis teise õppeaasta keskel oma koju, Jõhvi vanasse telefonimajja. Hoones on õppekohti 450 õpilasele, neist 150 on võimalik samas majas elada. Nii õppimine kui ka majutus on õppuritele tasuta.



Esimene õppeaasta näitas, et veebipõhiste ülesannete lahendamisel rajanev õppetöö kõikidele ei sobi ja alustanutest on välja langenud viiendik.



"Me oleme aru saanud, et osale inimestest on see õppemetoodika väga sobilik, et me õpetame ilma õpetajateta, on iseõpe ja on hästi palju tiimitööd. On inimesi, kellele see sobib suurepäraselt, aga on ka osa inimesi, kellele see ei sobi. Esimesel aastal õppisid meil inimesed nii kohapeal kui ka kaugelt ning me oleme leidnud viise, kuidas neid kaugel õppijaid toetada, et nad tunneksid, et nad on kogukonnas sees, ja et nad leiaksid need tiimid, kellega nad tahavad koostööd teha," rääkis Kood/Jõhvi kaasjuht Karin Künnapas.



Teist ehk viimast aastat programeerimiskoolis õppiv Keiti Nurmbek ütles, et kood/Jõhvis edukaks õppimiseks tuleb kasuks oskus planeerida aega ja leida koostööd vajavate ülesannete lahendamiseks õigeid kaaslasi.

"Tiimid me koostame ise ehk me leiame ise, kellega me tahame koostööd teha. Alguses on see võibolla natuke keerulisem ja otsid, kellega koostööd teha. Mingil momendil tekivad inimesed, kellega sul klapib, kellega tead, et koostöö sujub hästi, ning siis hakkad nendega rohkem koostööd tegema. Väga keeruline see otsimine pole, see läheb kuidagi sujuvalt," ütles Nurmebek.



Õppur lisas, et päris oluline on ka enesedistsipliin. Sa ei pea seda õppetööd tegelikult tegema, kuna väga rangeid tähtaegu pole. Aga kui ühel ajal avastad, et väga palju asju on tegemata, siis on end väga raske motiveerida edasi tegema ja see on võibolla põhjus, miks on mõned välja langenud. Ja töö kõrvalt on ka väga raske siin õppida," rääkis Tallinnas Ida-Virumaale õppima tulnud neiu.

Riigi ja erainvestorite toel vana maja moodsaks õppehooneks muutmine läks koos sisustusega maksma 5,3 miljonit eurot. Kooli eestvedajad lugesid kokku, et renoveerimistöödel lõi kaasa 40 ettevõtet.