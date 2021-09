Liibanoni parlament andis heakskiidu uuele valitsusele

Pärast kaheksatunnist maratonistungit hääletas valitsuse poolt 85 ja vastu olid 15 seadusandjat.

Liibanoni poliitikakommentaatorid jäid laupäeval skeptiliseks pankrotis riigi võime suhtes võita tagasi välisdoonorite usaldus pärast seda, kui uus valitsus 13 kuud kestnud lehmakauplemise järel ametisse astub.

Miljardär Najib Mikati, kes on ka varem kaks korda peaminister olnud, avalikustas reedel oma meeskonna, kus on uustulnukaid ja mõned tehnokraadid.

24-liikmelise valitsuskabineti ees seisab kaelamurdev ülesanne viia ellu rahvusvahelise kogukonna nõutud reformid, mis võiksid avada tee hädavajalikule rahalisele abile.

Paljud liibanonlased küsivad, kas vanade parlamendiparteide toetatud valitsus suudab täita 2019. aasta protestiliikumise nõudmisi ning lõpetab korruptsiooni ja saamatu juhtimise.

Mõjukale šiialiikumisele Hizbollah lähedal seisev ajaleht Al-Akbar kirjutas, et usaldus puudub, kuna Mikati valitsus esindab selle sama süsteemi huve, kes on meisterdanud maa allakäigu.

Prantsusekeelne L'Orient - Le Jour märkis, et vana kooli kabinet peaks toime tulema Heraklese vägitööga.

Mikati oli kolmas poliitik, kellele uue valitsuse moodustamine pärast eelmise aasta augustis vähemalt 214 inimelu nõudnud Beiruti sadamaplahvatust ülesandeks tehti.

Plahvatuse kohta ilmnes, et üliohtlikku ammooniumnitraati hoiti kõrgete ametiisikute teadmisel sadamas aastaid hooletult, kuid ette ei võetud midagi.

Aktivistid on jõudnud nimetada uut valitsust samade inimeste valitsuseks, kes vastutavad plahvatuse eest. Üks kasutaja kirjutas, et see on "nitraadirežiimi, poliitilise steriilsuse ja korruptsiooni" saadus.

Oma reedel peetud kõnes lubas Mikati siiski, et ei jäta riigi päästmise nimel ühtegi kivi ümber pööramata.

Paljud näevad aga riigi väidetavalt rikkaimas mehes Mikatis korrumpeerunud oligarhi. Riigiprokuratuur süüdistas teda 2019. aastal ebaseaduslikus rikastumises.

Siiski on valitsuses ka mõned uued näod. Terviseminister Firass Abiad juhtis varem Liibanoni suurimat haiglat ja pälvis heakskiidu koroonapandeemia haldamisel. Akadeemik Nasser Yassin asub juhtima keskkonnaministeeriumit.

Küll aga kahtlevad kriitikud, kas keskpangaveteranist rahandusminister Youssef Khalil on parim inimene, kes Rahvusvahelise Valuutafondiga majanduse päästepaketi osas läbi räägib.

Nii USA kui ka Euroopa Liit on kutsunud valitsust üles reformide kiirele ellurakendamisele.

ÜRO juht Antonio Guterres nimetas uut kabinetti "väga tähtsaks sammuks", millest aga üksi ei piisa, sest "on veel palju muid lahendamata asju".