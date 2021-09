Kohalikel valimistel saab võimaluse valida 70 514 Venemaa kodanikku

Siseministeeriumi värsketel andmetel saab eelseisvatel kohalikel valimistel Eesti kodanikest valijate kõrval osaleda valijana 165 832 muu kodakondsuse või määratlemata kodakondsusega inimest, kellest omakorda 70 514 on Venemaa kodanikud.

Kokku on 17. septembri 2021 seisuga valijaid 1 075 199 inimest, neist Eesti kodanikest valijaid on 909 367, muu kodakondsuse või määratlemata kodakondsusega inimesi on kokku 165 832.

Täpsemalt on teiste Euroopa Liidu kodanikke 25 665. Kolmandate riikide kodanikke 76 770, neist omakorda 70 514 on Venemaa kodanikud. Määratlemata kodakondsusega valijaid ehk nn hallipassimehi on 63 397.

Kohalikest valimistest saavad osa võtta ka 16-17-aastased noored, keda on kokku 26 813. Neist omakorda on Eesti kodanikud 25 814.

Eelseisvatel kohalikel valimistel on kandidaate kokku 10 029. Neist 31 inimest on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.

EL-i kodanikest üheksa kandideerib valimisliidus, seitse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, neli Isamaa, neli Eesti 200, kolm EKRE, kaks Reformierakonna ja kaks Eestimaa Roheliste ridades.

EL-i kodanikest kandidaatidest 12 on Soomest, kuus Saksamaalt, neli Lätist, kaks Rootsist, kaks Leedust, kaks Hollandist ning üks Taanist, Belgiast ja Sloveeniast.