Koolilaste ülekaalu probleem vanusega süveneb

Koolilastest on ülemäärase kehakaaluga kimpus iga kolmas poiss ja iga neljas tüdruk, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud uuringust. Probleem suureneb koos vanusega: kui esimeses klassis on ülekaaluga õpilaste osakaal 27 protsenti, siis neljandas klassis juba 33 protsenti.

Kui lapsi sõidutatakse piirkonnakooli autoga, lisada siia juurde veel liiga lühike ööuni, liiga palju magusat, aga ka vähene liikumine, siis on koos põhipõhjused, mis laste vööümbermõõtu hoogsalt kasvatavad, edastas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me võrdleme esimest klassi neljanda klassiga, siis lapsed on saanud kolm aastat vanemaks, siis nad on läinud kolme aasta võrra suuremaks ja mitte füsioloogiselt suuremaks, vaid ülekaalulisemaks," tõdes TAI teadur Eha Nurk.

Laste kehakaalu uuritakse Eestis iga kolme aasta tagant ja nagu ka varem on liigse kaaluga rohkem kimpus poisid. Nurga sõnul on sellele lihtne selgitus: pea pooled lapsed söövad magusat iga päev ja poisid söövad seda rohkem kui tüdrukud.

"Meil tuli uuringus välja selge seos, et lapsed, kes magavad vähem kui üheksa tundi, nende hulgas on ülekaalulisi ja rasvunud lapsi oluliselt rohkem," ütles Nurk.

Aastaid laste ülekaaluprobleemidega tegelenud Tallinna lastehaigla endokrinoloogi Ülle Einbergi uuringu tulemused ei üllata.

"Ülekaalulisi lapsi tuleb järjest rohkem juurde veelgi nooremas vanuserühmas ja meil on tegelikult ekstreemselt paksusid lapsi tulnud palju rohkem juurde kui varem," rääkis ta.

Harva on laste liigse kosumise põhjus hormonaalsed häired või geneetlised probleemid, tegu on ikkagi vale toitumisega.

"Kui on selline pidev ületoitmine juba sünnist alates, ega siis ei ole mingi ime, et kolme-nelja-aastane laps on kas tugevalt rasvunud või ülekaaluline," ütles Einberg.

Kolme aasta tagune uuring lastehaiglas näitas, et kaalumurega ravil olnud lastest vaid igal kümnendal ei olnud teisi tervisehädasid. Nii on Einbergi praktikas olnud lapsi, kes lähevad kooli kõrge vererõhu või veresuhkru diagnoosiga.

Nii arsti kui ka teadurit teeb murelikuks tõik, et paljud vanemad ei adu seda probleemi.

"Kui on tegu normaalkaaluliste lastega, siis õige hinnangu andis valdav enamus vanematest, üle 90 protsendi. Aga ülekaalulisi lapsi peavad vanemad pigem normaalkaalulisteks ja rasvunud lapsi pigem ülekaalulisteks," selgitas Nurk.

Läänemaa Palivere kooli direktori Karin Ranna sõnul näitab nende kooli kogemus, et kaaluprobleemid saavad alguse enne kooli. Koolikiusuni see üldiselt ei vii.

"Need lapsed on ju käinud kõik lasteaias koos, nad on üksteisega harjunud. Eks selliseid väikeseid ütlemisi ikka on, aga mitte suurel määral," rääkis Rand.

Milline mõju on olnud koroonal laste vööümbermõõdule, hakatakse uurima järgmisel kevadel.