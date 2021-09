Malis avaldasid tuhanded meelt sõjaväejuhtkonna toetuseks

Huntaliider kolonel Assimi Goita seisab parajasti silmitsi kasvava rahvusvahelise survega loobuda võimalikust tehingust Venemaa eraturvafirmaga Wagner.

Paljud meeleavaldajad lehvitasid Mali lippe ja kandsid sõjaväge toetavaid plakateid. Mõned lehvitasid ka Vene lippe.

Protesti korraldajate esindaja Siriki Kouyate ütles, et Prantsusmaa sõjaline sekkumine Malis ebaõnnestus ja nii see ei saa enam jätkuda.

Prantsuse kaitseminister Florence Parly kohtus esmaspäeval Bamakos oma Mali kolleegiga.

Eelmisel nädalal hoiatas Pariis Malit lepingu sõlmimise eest Vene eraturvafirmaga Wagner. Prantsusmaal on Malis tuhandeid sõdureid, koos nendega on seal ka Eesti kaitseväelased.

Kui Mali valitsus otsustab teha koostööd Vene erasõjafirma Wagneriga, tuleb seda tehes pidada igakülgselt kinni inimõigustest ja rahvusvahelisest õigusest, hoiatas reedel ÜRO rahutagamisoperatsioonide asepeasekretär.

Asepeasekretär Jean-Pierre Lacroix'lt küsiti pressikonverentsil võimaliku mõju kohta, mis võib Wagneri palgasõdurite värbamisel olla ÜRO 15 000-pealisele rahuvalvemissioonile. Lacroix sõnul ei ole Mali lõplikku otsust veel langetanud ja ÜRO ei sekku siseasjadesse.

Prantsusmaa ja Saksamaa on hoiatanud, et kui Mali valitsus Wagneriga tegemist teeb, võivad nad oma rahuvalvemissioonide osas riigis ümber mõelda.

Suve algul süüdistas ÜRO Wagnerit inimõiguste rikkumises Kesk-Aafrika Vabariigis.

Venemaa on eitanud läbirääkimiste pidamist palgasõdurite saatmiseks Malisse. Asjaga kursis allikas Prantsusmaalt ütles aga, et Bamakos võimul olev hunta uurib siiski võimalusi tuhande Wagneri palgasõduri värbamiseks, et õpetada välja riigi relvajõude ja turvata riigi juhte.

Mali kaitseministeerium on Vene firmaga läbirääkimiste pidamist tunnistanud.