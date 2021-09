Prantsuse suursaadik Eestis: Prantsusmaa ei jäta Malit

Prantsusmaa ei kavatse lahkuda Malist, kus teenib ka Eesti jalaväeüksus, ütles Prantsuse suursaadik Eestis. Prantsusmaa on samas välistanud koostöö Mali võimudega, kui need kutsuvad kohale Vene taustaga erasõjafirma Wagneri palgasõdurid.

Viimasel ajal on Malis toimunud kaks sõjalist riigipööret. Suhted Mali praeguse valitsuse ning Prantsusmaa vahel pingestusid, kui Mali võimud süüdistasid prantslasi Mali hülgamises ning alustasid läbirääkimisi Vene taustaga Wagneri firmaga, mis värbab palgasõdureid. Need said esmakordselt tuntuks sõjategevuses Donbassis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Erasõjafirma Wagner tegutseb Venemaal väljaspool seadusi. Enamgi veel - palgasõdurina tegutsemine on Vene kriminaalseadustiku kohaselt keelatud," ütles BBC venekeelse programmi ajakirjanik Ilja Barabanov.

Eelmisel laupäeval ÜRO Peaassambleel kasutas Venemaa välisminister Sergei Lavrov esmakordselt terminit erasõjafirma.

Prantsusmaa suursaadik Eestis Eric Lamuroux selgitas, et koostöö Mali valitsusega pole võimalik, juhul kui Mali ametlikult teeb koostööd Wagneriga.

"On teada, et nemad vastutavad näiteks vägivalla eest rahulike elanike vastu, loodusvarade või majanduslike ressursside üle kontrolli haaramise, kestva kohalike elanike vastu suunatud tegevuse eest," selgitas Lamuroux.

Samas kinnitas suursaadik, et Prantsusmaa ei jäta Malit. Volituste üleandmine Mali valitsusele toimub järk-järgult ja vastavalt varasematele kokkulepetele.

"Kinnitan, et Prantsusmaa ei kavatse lahkuda ei Malist ega Saheli piirkonnast tervikuna. Konkreetselt Malis käib kolme riigi põhjaosas asuva baasi järkjärguline kindla ajakava järgi üleandmine Mali valitsusele," rääkis Lamuroux.

Barabanov ütles, et Wagner on juba Malis jalga maha toetamas.

"Malisse värvatakse juba igasuguseid spetsialiste. Värvatakse meedikuid,

autojuhte ja keda iganes. Eelmiste kogemuste põhjal Kesk-Aafrika Vabariigis

ja Süürias teame, et enamasti on tegu sõjaväelastega," ütles ta.

Malis teenib sadakond Eesti sõdurit. Gao baasis on nende põhitegevus baasivalve ja väljaõpe. Suhtekorralduseesmärkidel külastatakse vahel kohalikke koole.

"Igapäevane teenistus läheb edasi nagu planeeritud, olenemata sellest, millised on tõmbetuuled või kokkulepped erinevate riikide või organisatsioonide vahel," ütles Eesti kontingendi vanem Malis major Rauno Viitmann.

Järjekordne Eesti vahetus jõudis Malisse septembri alguses ning jääb aasta lõpuni. Esimese patrulli Gao linna lähistel tegi rühm paar nädalat tagasi.

Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane toetab viie Saheli regiooni riigi võitlust terrorirühmituste vastu. Operatsiooniga tehti algust seitse aastat tagasi.