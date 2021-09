Liimets kohtus Valgevene välisministriga

Euroopa Liit ei tunnusta president Aleksander Lukašenko valitsust ja on kehtestanud meeleavaldajatega jõhkrutsemise eest Valgevene suhtes sanktsioonid.

Liimets selgitas, et välisminister peab suhtlema ka nende riikide välisministritega, kellel on Eestiga sõbralikud suhted, kui ka nendega, kellega suhted on pingelised.

"Näen, et see ongi välisministri töö ja seetõttu see kohtumine oli. Mul oli ÜRO serval kokku 17 kahepoolset kohtumist ja ÜRO on see formaat, kus riigid kasutavad võimalust kohtuda ka nende riikidega, kellega on suhted sedavõrd pingelised, et kahepoolsed visiidid ja tavapärane suhtlus riikide vahel ei toimi," sõnas ta.

Liimets kinnitas, et Euroopa Liidu teised riigid olid tema kohtumisest Makeiga teadlikud.

"Eesti on Euroopa Liidus koos oma partneritega täiesti samameelne selles küsimuses, et eelmise aasta valimisi ei tunnustata, neid ei peeta ausateks. Ja me oleme ka kokku leppinud need sõnumid, mida ühtselt Valgevenele esitame. Need on üleskutse korraldada Valgevenes demokraatlikud valimised, vabastada kõik poliitvangid ning vabade valimisteni saab viia üksnes dialoog. Neid sõnumeid oleme Eesti poolt Euroopa Liiduga koos esitanud, nende nõudmiste juurde loomulikult me jääme. Siin ei ole Eesti pool teinud ühtegi järeleandmist," selgitas minister.

Liimetsa sõnul tõstis ta kohtumisel esile ka inimõiguste teema. "Meie kohtumisel olid arutlusel väga mitmed teemad ja enda poolt märkisin ära kõik inimõiguste rikkumisega seotud küsimused ja loomulikult on meie vaates väga tähtis, et Valgevenes vabastataks poliitvangid, et austataks inimõigusi, meediavabadust, meedia pluralism oleks tagatud. Need küsimused ma tõin kõik lauale."