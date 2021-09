ÜRO: Afganistan on silmitsi peatse näljahädaga

Afganistan on silmitsi peatse näljahädaga, kuna talv läheneb ja Talibani võimuletulek on riigiteenuseid häirinud, hoiatas ÜRO ametnik usutluses uudisteagentuurile AFP.

ÜRO rahvastikufondi (UNFPA) direktor Natalia Kanem märkis, et olukord riigis on raske.

"Ei oleks liialdus öelda, et vähemalt kolmandik Afganistani umbes 33 miljonist elanikust on vahetus näljaohus," hoiatas Kanem.

Niigi keerulist olukorda teevad hullemaks riigi käredad talved, mis raskendavad transporti mägistesse piirkondadesse, aga ka koroonaviiruse pandeemia, lisas ta.

"On palju ärevust seoses sellega, kuidas me tervishoidu osutada saame ja kuskohast järgmine eine inimesteni jõuab," ütles Kanem, ning lisas, et kõige rängemalt mõjutab see naisi ja tüdrukuid. "Asi on pakiline, eriti naiste ja tüdrukute jaoks, kes juba kannatavad. See on riik, kus surmaga lõppevate sünnituste ja raseduste määr on üks kõrgemaid."

Kanem tuletas meelde rahvusvahelise kogukonna üleskutseid Talibanile.

"Afganistani naised on aastate jooksul selgelt öelnud, et nad tahavad haridust, nad tahavad tervishoidu ja et nad on valmis ja suutelised looma programme ja juhtima oma kogukondi," lausus ta.

Talibani juhid on proovinud kujutada rühmitust mõõdukamana, kui see oli oma eelmisel võimuperioodil aastatel 1996-2001. Toona oli naistel keelatud koolis ja tööl käimine ning nad ei tohtinud kodust meessoost saatjata lahkuda.

Ehkki naiste õigustest on lubatud seekord šariaadiseaduste piirides lugu pidada, ei nimetatud ühtki naist ajutisse valitsusse ja islamistid on hakanud nende vabadusi järkjärgult piirama.