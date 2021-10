Borrell: Talibani valitsuse senine käitumine pole kuigi julgustav

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles pühapäeval, et Talibani valitsuse senine käitumine ei paku kindlustunnet ning majanduse kokkuvarisemine Afganistanis tõstab terrorismi ja muude ohtude riski.

Euroopa Liit on suurendanud humanitaarabi andmist Afganistanile pärast Talibani võimule tulekut, kuid on peatanud arenguabi. Sama on teinud hulk riike ning maailmapank, vahendas Reuters.

"See on kahtlemata dilemma. Sest kui sa tahad teatud viisil panustada selleks, et vältida majanduse kokkuvarisemist, siis sa võid kaaluda valitsuse toetamist, olenevalt nende käitumisest. Ja nende käitumine siiani ei ole väga julgustav," ütles Borrell Saudi Araabias pressikonverentsil.

"Kui majandus kokkuvariseb, siis humanitaarolukord läheb palju halvemaks. Surve inimestele riigist lahkumiseks kasvab, terrorismioht kasvab ning samuti kasvavad Afganistanist tulevad ohud rahvusvahelisele kogukonnale," lisas ta.