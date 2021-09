Lavrov: Mali on suhelnud Vene erasõjafirmadega, kuid mitte valitsusega

Euroopa riigid on hoiatanud Malit ÜRO peaassamblee kõrvalt sel nädalal Vene erasõjafirma Wagner sõdurite palkamise eest.

Pariis kavatseb oma sõjalist kohalolu Malis vähendada ning Mali valitsus on pöördunud Vene erafirmade poole, ütles Vene välisminister Lavrov.

"See on tegevus, mida on viidud läbi seaduslikul alusel," ütles kõrge diplomaat ÜRO peakorteris New Yorgis pressikonverentsil.

"Meil pole sellega midagi pistmist," lisas ta.

Mali valitsus on teadete järgi palkamas tuhandet Wagneri paramilitaarväelast, kirjutas AFP.

Prantsusmaa on hoiatanud Malit, et Vene erasõjafirma palkamine isoleeriks selle Lääne-Aafrika riigi rahvusvahelisel areenil.

Wagnerit seostatakse Vene presidendi Vladimir Putiniga ning lääneriigid süüdistavad seda Moskva heaks töötamises.

Vene erasõjaväelased on mänginud üha suuremat rolli Aafrikas, iseäranis Kesk-Aafrika vabariigis (KAV), kus ÜRO on süüdistanud neid ka rikkumistes.

Moskva on tunnistanud instruktorite saatmist KAV-i, kuid rõhutab, et nad ei osale lahingutes. Venemaa väidab ka, et selle paramilitaarväelasi pole Liibüas, hoolimata lääneriikide sellistest väidetest, kirjutas AFP.